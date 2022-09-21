تخلص من احتباس الماء فى جسمك وتناول البروتين والموز

احتباس الماء المعروف باسم احتباس السوائل أو الوذمة هو نوع من الحالات التي يحتفظ فيها الجسم بكمية زائدة من الماء، تحدث الحالة عادة في الدورة الدموية أو داخل الأنسجة والتجاويف، مباشرة من التغيرات الهرمونية والاستهلاك المفرط للملح إلى الأدوية وسوء التغذية والدورة الشهرية غير المنتظمة والوراثة ، يمكن أن تكون هناك أسباب متنوعة لاحتباس الماء ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من التعقيدات إذا لم يتم علاجها بشكل مناسب.

يمكن التعرف على الاضطراب من خلال علامات متعددة مثل الانتفاخ في منطقة البطن وتورم الساقين والقدمين والكاحلين وانتفاخ الوجه وتقلبات الوزن المنتظمة، يمكن أن يجعلك أثقل من المعتاد مع تقليل نشاطك، بعض التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي يمكن أن تساعدك في معالجة هذه الحالة نقدم لك هنا قائمة بطرق التغلب على هذه الحالة بشكل طبيعي، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

تناول البروتين



الماء مفتون بالبروتين ويمكن أن يساعد استهلاك كميات مناسبة من هذه المغذيات في تنسيق مستويات الماء في جسمك، يُعتبر النظام الغذائي الغني بالبروتين أمرًا رائعًا للقضاء على الماء عن طريق البول مع تقليل الانتفاخ في الجسم.

ابقِ قدميك مرتفعة



هذا هو أحد الأنشطة البسيطة التي يمكنك القيام بها ، كل ما عليك فعله هو رفع قدميك فوق مستوى قلبك حتى يتمكن الماء المحتجز في قدميك وكاحليك من الخروج من جسمك، افعل ذلك عدة مرات في اليوم لجني أقصى الفوائد، احصل على مساعدة من الجوارب الضاغطة لسحق كمية زائدة من الماء من ساقيك مع ضمان الدورة الدموية في الجسم.

اختر نظامًا غذائيًا قليل الملح



يتكون الملح من الصوديوم والكلوريد ، وعندما تستهلك الصوديوم ، فإنه يحبس الماء في جسمك ويمكن أن يعيق توازن السوائل بينما يجعل جسمك يحتفظ بالماء، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي قليل الملح في التغلب على المشكلة، 2300 ملليجرام هي القيمة اليومية الموصى بها للصوديوم، قل لا للأطعمة المصنعة والمعبأة من نظامك الغذائي وحاول استبدال الملح من الأعشاب والتوابل الطبيعية لتعزيز نكهة أطباقك مع تقليل الحاجة إلى إضافة الملح إلى وجباتك.

أدخل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم



يعد كل من البوتاسيوم والمغنيسيوم من المعادن المذهلة التي تشارك في حوالي 300 تفاعل إنزيمي وتساعد في الأداء السلس للجسم، تساعد زيادة تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم في القضاء على مستويات الصوديوم العالية في الجسم والتي تعالج أعراض احتباس الماء، يحتوي الموز والأفوكادو والطماطم والبطاطا الحلوة والخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب على نسب كبيرة من هذه المعادن.