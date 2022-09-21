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جوجل تطلق أداة Google pilot الجديدة لتنظيم بريد "Gmail"

21 أيلول / سبتمبر 2022 08:58

جوجل تطلق أداة Google pilot الجديدة لتنظيم بريد "Gmail"
جوجل تطلق أداة Google pilot الجديدة لتنظيم بريد

أطلقت جوجل أخيرًا برنامجًا تجريبيًا جديدًا لإبقاء رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحملات السياسية خارج مجلدات البريد العشوائي لمستخدمي Gmail، والذى يعرف بـ "Google pilot".
 
ويمكن لمستخدمي Gmail البدء في رؤية المزيد من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بجمع التبرعات للحملات في صناديق البريد الوارد الخاصة بهم في اليومين المقبلين، وفقًا لتقارير Axios، ويسمح البرنامج الذى أُعلن عنه في يونيو، للمرشحين ولجان الأحزاب السياسية ولجان العمل السياسي القيادية بالتقدم للحصول على إعفاءات من مجلد البريد العشوائي.
 
وهذه الخطوة "ناتجة جزئيًا عن رضوخ Google لضغوط المحافظين الذين ادعوا أن الشركة تميز رسائل البريد الإلكتروني للجمهوريين على أنها رسائل غير مرغوب فيها أكثر من غيرها، وقد وافقت لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية على برنامج Google في أغسطس.
 
وذكر التقرير أن "جوجل تعرضت لانتقادات شديدة لأن خوارزمياتها تستهدف بشكل غير عادل المحتوى المحافظ عبر خدماتها، وأن خدمة Gmail الخاصة بها تقوم بتصفية المزيد من عمليات جمع الأموال من الجمهوريين ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحملات إلى البريد الإلكتروني العشوائي".
 
ونُقل عن متحدث باسم Google قوله: "نتوقع أن نبدأ الإصدار التجريبى بعدد صغير من الحملات من كلا الطرفين، وسوف نختبر ما إذا كانت هذه التغييرات تحسن تجربة المستخدم، وتوفر مزيدًا من اليقين للمرسلين خلال فترة الانتخابات هذه".
 
وأضاف المتحدث "سنواصل الاستماع والرد على التعليقات مع تقدم الطيار"، وستسمح Google الآن للمرشحين ولجان الأحزاب السياسية بالتقدم لبرنامجها الذي سيجعل رسائلهم مستثناة من أنظمة الكشف عن الرسائل غير المرغوب فيها في Gmail.

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