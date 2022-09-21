45 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم بغزة يصلون إلى نهائيات كرة الطاولة

- أطلقت لجنة كرة الطاولة في اللجنة البارالمبية الفلسطينية البطولة الفردية المفتوحة لكرة الطاولة لفئتي الرجال والإناث وفقا لتصنيف (الكراسي المتحركة – وقوف) بمشاركة أكثر من 45 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 أندية لذوي الاعاقة، برعاية بنك فلسطين، على طاولات نادي غزة الرياضي، بحضور الشخصيات الرياضية والمجتمعية وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة البارالمبية وبنك فلسطين ولفيف من الحضور.

وجاءت النتائج، في فئة الكراسي المتحركة رجال تأهل للنهائي اللاعب أحمد قويدر من نادي السلام لمقابلة محمد أبو جزر من جمعية الهلال الأحمر، والسيدات صعدت سها مقاط وهدى أبو عودة من نادي الفارسات .

في فئة الوقوف (6-7-8 ) وصل للنهائي، إياد غبن من نادي السلام لمواجهة إياد الجيش نادي الصداقة وفي فئة سيدات وقوف وصلت اللاعبة منى خطاب من نادي السلام لمواجهة منى مطر من نادي الجزيرة .

فئة الوقوف ( 9-10) وصل للقاء النهائي اللاعب رامي شبانة من الهلال لمقابلة علاء أبو عيادة من نادي شباب كندا. وفي نهائي البطولة سيدات بتر وقوف ستلتقي رائدة الطويل من الجزيرة منال أبو قص من نادي الفارسات .وقدم كامل أبو الحسن نائب رئيس اللجنة البارالمبية اللاعبين والأندية المشاركة وبنك فلسطين، وغزة الرياضي على استضافته، وكذلك أعضاء ولجان اتحاد اللعبة، وطالب المؤسسات والاتحادات والوزارات دعم لعبة كرة الطاولة على غرار باقي الألعاب الرياضية، خاصّة أنّ لعبة كرة الطاولة لذوي الإعاقة حصدت العديد من الميداليات الذهبية والفضية في البطولة الخارجية .حكم البطولة: عمرو الخطيب وعيسى المحتسب وعماد الجعل وعماد بدوان ولجنة المسابقات والاشراف على البطولة الاستاذ محمد مهدي .

خانيونس يعبر بيت حانون الأهلي

حقق نادي خدمات خانيونس فوزاً ثميناً على منافسه بيت حانون الأهليّ، بنتيجة 68- 59 على صالة أبو يوسف النجار، ضمن الجولة التاسعة لبطولة دوري الدرجة الأوّلى لكرة السّلة في قطاع غزة، برعاية جوّال،

سيطر خانيونس على معظم أرباع المباراة، خاصّة الأوّل والثّاني والثالث، ودان الربع الأخير لخانيونس، وبرز منه نجومه محمد علي ومحمد الطهراويّ، وإسماعيل حرب، ومحمد حرب، ومن بيت حانون خالد أبو عودة، ومعاذ حمدان، ونضال حمد، وانتهى الربع الأوّل، بنتيجة 21-12، والثّاني بنتيجة 15-12، والثالث بفارق كبير 23-16، والأخير لبيت حانون 19-9.

حكم اللقاء: دولي باسل كرون، محمد العالول، أحمد القاضي، مسجل محمد الصلاحات، ميقاتي مباراة مروان حمد، ميقاتي 24 ثانية تامر قشطة، مراقب حكام سمير الشطلي، لجنة مسابقات حسن الحشاش.

فدائيو غزة ينهون الاستعدادات

من جهة ثانية، يغادر 4 من لاعبي القطاع من لاعبي المنتخب الوطنيّ الفلسطينيّ للناشئين تحت 17 عاماً، وهم: أحمد سلمان، وهشام الطّلاع، وأمجد أبو يوسف، وحسام الشاعر، إلى العاصمة الإندونيسية "جاكرتا" للمشاركة بالتصفيات الآسيوية تحت 17 عاماً المؤهلة للنهائيات في البحرين 2023، حيث أنهى استعداداته بقيادة المدير الفنيّ لؤي الصالح.

وكان تجمع اللاعبين في قطاع غزة بقيادة المدرب العامّ محمد صيدم، قدم توقف على اختيار 4 لاعبين بطريق التصفية من أصل نحو 20 لاعباً انطلق بهم التمرينات على ملعب الشهيد محمد.

وكان المنتخب الشاب، خاض بطولتي غرب آسيا في المملكة الأردنية، وكأس العرب الأخيرة بالجزائر، ويعقد الجهاز الفني العزم على أن تكون هذه الفرصة هامّة وحقيقية للتصفيات الآسيوية.

يذكر أنّ التصفيات ستنطلق مطلع الشهر المقبل، وتضم مجموعة فلسطين منتخبات إندونيسيا المستضيفة، وماليزيا، وغوام، والإمارات العربية المتحدة، حيث تضم التصفيات 44 منتخباً تم توزيعهم على 10 مجموعات تقام بنظام التجمع، بحيث ضمت 6 مجموعات 4 منتخبات، وضمت 4 مجموعات 5 منتخبات، وسيتأهل إلى النهائيات الآسيوية 2023، صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات.

نماء مسيرة عطاء في البطولات والتطوير

من جهة أخرى، التقى عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بمجلس إدارة نادي جمعية نماء، بحضور د.منير البرش رئيس مجلس إدارة النادي ، صاحب أكبر إنجازات بالشارع الرياضيّ بغزة للموسم الأخير 2022 على مستوى الأندية صاحبة بطولات كرة القدم والناشئين والشواطئ والطائرة. وبدوره أشاد هنية بنادي نماء على صعيد تحقيق البطولات الرياضية ومجال تطوير المرافق التابعة للنادي.

وأبدى تقديره لجهود الإدارة وسعيها المستمر لتطوير الفرق الرياضية والمرافق، وتمنى لهم تحقيق المزيد من الإنجازات، وأطلعهم على نتائج جولته الخارجية الأخيرة وما تحقق من دعم للقطاع الرياضي والإعلامي وفي مجال دعم الشباب. بدوره شكر البرش جهود هنية لدعم القطاع الرياضي وتوفير الدعم للأندية، وهنأه على نجاح الجولة الخارجية الأخيرة. وقدم نماء هدية لهنية تقديرا لجهوده في دعم الرياضة.

يذكر أنّه حضر اللقاء موسى البرش مدير النادي وجابر عياش مستشار المجلس الأعلى.

مشروعات جديدة لزواج الرياضيين وتعليمهم

على صعيد آخر، ناقش هنية منح قروض لمشاريع الزواج واستكمال التعليم للرياضيين والشباب، وذلك مع مجلس إدارة بنك الإنتاج، وذلك بمكتبه بالمجلس الأعلى، بحضور المدير العام للبنك ماهر أبو حسين، ومدير دائرة الشؤون الإدارية خليل الخالدي، ومدير دائرة التمويل والاستثمار عبد الله لافي، ومسؤول اللوجستية بلال الخطيب. واتفق الطرفان على إعداد مذكرة لتفعيل الاتفاقية بما يتناسب مع تقديم الخدمة للقطاع الرياضي من الشباب اللاعبين والكوادر الرياضية وأبنائهم، والمساهمة في التخفيف من الأعباء المادية في مجالي التعليم والزواج وتوفير آلية سداد ميسرة وبنظام القرض الحسن.

وشكر هنية جهود الإنتاج وما يقدمه من خدمات، وتمنى أن تكون الاتفاقية مع المجلس ثمرة طيبة تعود بالفائدة على المجتمع والقطاع الرياضي.