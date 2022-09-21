وكالة الرأي الفلسطينية محمد الضيف لشباب الأمة: أنتم جيشنا الذي نقاتل به وكالة الرأي الفلسطينية مصرع طفلة في حادث سير بسلفيت وكالة الرأي الفلسطينية طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشرع بإزالة اليافطات المخالفة من شوارع غزة وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو: لابيد خضع لتهديدات حزب الله حول حقل كاريش وكالة الرأي الفلسطينية 30 أسيرًا إداريًا يبدأون إضرابًا عن الطعام خلال أيام وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة" تختتم مبادرتي تكريم الدراما الفلسطينية وشاعر العودة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تناقش واقع محصول الزيتون للموسم الحالي وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعقد لقاء حول إجراءات التفتيش ومتابعة التعديات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تُتَابع الوزن المناسب والمواصفات الصحية للحقيبة المدرسية
أخبار » الأخبار الحكومية

الشرطة البحرية تُنظم بطولة التربية والتعليم للسباحة

21 أيلول / سبتمبر 2022 07:59

الشرطة البحرية تُنظم بطولة التربية والتعليم للسباحة
الشرطة البحرية تُنظم بطولة التربية والتعليم للسباحة

غزة- الرأي:

نظمت الشرطة البحريــة صباح اليوم الأربعاء، بطولة السباحة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم العالي لجميع جامعات وكليات قطاع غزة، وذلك في مسبح البحرية النصف أولومبي جنوب ميناء غزة.

وأشرَف المعهد التخصصي للملاحة والعلوم البحرية التابع للشرطة البحرية على البطولة وتحكيمها ضمن طاقم تحكيم متكامل حسب القانون الدولي المعمول به في البطولات العالمية.

وتنوعت فئات البطولة إلى التالي: فئة سباحة حرة، و فئة سباحة ظهر، وفئة سباحة صدر، وآخرها فئة سباحة الفراشة، وجميع الفئات كانت ضمن مسافة "50" متر، على طول المسبح ذهاباً وإياباً.

وشارك في البطــولــة جميع جامعات وكليات التربية التعليم على مستــوى قطــاع غزة بواقع "طالبين" لكل فئة من فئـــات البطـــولة.

وحصدت جامعة غزة المركز الأول بحصولها على أكبر عدد من نقاط جولات السباق في جميع الفئات، وفي المركز الثاني جامعتي الإسلامية والإسراء مكرر.

وكرمّت وزارة التـــربية والتعليم الطاقم التحكيمي من الشرطــة البحــرية، مشيرةً إلى الجهود المباركة التي قدمتها الشرطة البحرية في تنظيم وتحكيم البطولة، بالإضافة إلى جهود طاقم التحكيم الذي أشرف على البطولة.

يـُذكـر أن الشرطة البحريــة نظمت العديد من دورات السباحة والغطس الحر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟