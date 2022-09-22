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فى أقرب نقطة له خلال 59 عامًا

كوكب المشترى يقترب من الأرض الاثنين المقبل

22 أيلول / سبتمبر 2022 10:13

كوكب المشترى يقترب من الأرض الاثنين المقبل
كوكب المشترى يقترب من الأرض الاثنين المقبل

سيصل كوكب المشترى إلى أقرب نقطة له من الأرض منذ عام 1963 مساء يوم الاثنين المقبل، الذي سيكون على بعد 367 مليون ميل منا عند أقرب نقطة، وهذا يعني ببساطة أن الكوكب سيرتفع من الشرق مع غروب الشمس في الغرب، مما يضع المشترى والشمس على جانبي الأرض المتقابلين.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يبعد الكوكب الضخم حوالي 600 مليون ميل عن الأرض في أبعد نقطة له، وعلى الرغم من أن معارضة كوكب المشتري تحدث كل 13 شهرًا، إلا أنها فريدة من نوعها.
 
كما أن ذلك لأن الأرض والمشتري لا يدوران حول الشمس في دوائر كاملة، مما يعني أنهما يمران ببعضهما البعض على مسافات مختلفة على مدار العام.
 
على الرغم من أن كوكب المشترى هو أحد الكواكب القليلة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، إلا أن ناسا لا تزال توصي باستخدام نوع من الأدوات.
 
قال آدم كوبلسكي، عالم الفيزياء الفلكية في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا في هانتسفيل  بألاباما في بيان، "من المهم أن نتذكر أن جاليليو قد رصد هذه الأقمار باستخدام بصريات القرن السابع عشر، وسيكون أحد الاحتياجات الأساسية هو التثبيت الثابت لأي نظام تستخدمه".
 
سيسمح التلسكوب مقاس 4 بوصات أو أكبر للمراقبين برؤية البقعة الحمراء العظيمة للمشتري، وتشير وكالة الفضاء الأمريكية إلى أن كوكب المشتري لديه ما لا يقل عن 53 قمراً محدداً، من بين 79 قمر يُعتقد أنه تم اكتشافها إجمالاً، بما في ذلك أكبر أربعة قمر: Io و Europa و Ganymede و Callisto.

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