حماس: الاعتداءات في القدس ستجر المنطقة إلى حرب دينية

غزة- الرأي

أكدت حركة "حماس"، اليوم الخميس، التزامها المطلق والشعب الفلسطيني بالدفاع عن حقوقه ومقدساته بكل الوسائل الممكنة وأن هذه الانتهاكات لن تمر، محذرةً من استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية وتصاعدها بحق القدس والمسجد الأقصى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لقيادة الحركة بغزة، تحدث خلاله عضو المكتب السياسي في حماس محمود الزهار، بساحة المسجد العمري.

وقال الزهار: إن المسجد الأقصى يمثل قيمة دينية كبيرة ليس لدى الفلسطينيين فقط، بل لجميع المسلمين، معتبرًا أن ما يجري في القدس والأقصى من تسارع لأشكال العدوان ووتيرة المخططات التهويدية تشكل اعتداءًا سافرًا على المكانة الدينية والإسلامية للمدينة والمسجد.

وحمل الزهار، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، وإمكانية جر المنطقة كلها إلى حرب دينية مفتوحة تنتهي بزواله.

وقال: إن هذه الجرائم هي امتداد للانتهاكات السابقة بحق القدس والمسجد الأقصى التي أدت إلى العديد من موجات التصعيد الخطيرة وهي امتداد لمخطط التهويد الذي اعتمدته حكومة الاحتلال في عام 2018 ووفرت له الامكانات للتمدد الاستيطاني المتوحش في المدينة المقدسة.

وأضاف: إن هذه الجرائم تهدف إلى طمس المعالم الإسلامية والمسيحية العريقة في فلسطين، وفرض أوهام كاذبة بالغطرسة والهيمنة وقوة السلاح لتغيير الوجه الإسلامي الحقيقي في القدس والأقصى، وصولاً إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني، ضاربًا بعرض الحائط المواثيق والقرارات الدولية كافة.

ودعا القيادي في حماس، أهالي الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل إلى شد الرحال والنفير والرباط في المسجد الأقصى، دفاعًا عن المدينة ضد مخططات التهويد والتدنيس وخاصة في فترة الأعياد المزعومة.

وطالب الزهار، السلطة الفلسطينية أن تقوم بواجبها في حماية القدس والأقصى بدلًا من التنسيق الأمني ومطاردة المقاومين واعتقالهم خدمة للاحتلال. كما قال.

وطالب الزهار، الأردن بالتدخل العاجل والفوري للمشاركة في حماية القدس، نظرًا لما تمثله الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية من تعد واضح على دور المملكة في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس المحتلة، داعيًا الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرك الفوري لردع الاحتلال وإجباره على وقف مخططاته العنصرية والعمل على رفع ملف الجرائم والانتهاكات بحق القدس والأقصى إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.

كما طالب، المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية باتخاذ الخطوات الضرورية لمنع هذه الانتهاكات الخطيرة ووضع حد فوري لجميع الأعمال الاستفزازية والعدائية في حرم الأقصى دون قيد أو شرط.

وثمن الزهار، عاليًا خطوة الاضراب الشامل في جميع مدارس القدس، استجابة لدعوة أولياء أمور الطلبة الفلسطينيين في القدس ضد فرض المنهاج الإسرائيلي في المدارس العربية، وفي سياق مواجهة خطر التهويد، داعيًا إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع هذا الاحتلال على كل الميادين والجبهات.