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أوقاف رفح تعقد لقاءً قرآنياً لحملة القرآن في نهضة المجتمع

22 أيلول / سبتمبر 2022 12:11

أوقاف رفح تعقد لقاءً قرآنياً لحملة القرآن في نهضة المجتمع
أوقاف رفح تعقد لقاءً قرآنياً لحملة القرآن في نهضة المجتمع

رفح- الرأي


عقد قسم القرآن الكريم بمديرية أوقاف رفح لقاءً قرآنياً بعنوان " الدور الريادي لحملة القرآن الكريم في نهضة المجتمع" بمسجد نظام خالد غرب المحافظة، تهدف لشحذ همم المصلين نحو تلاوة وحفظ القرآن الكريم, بحضور رئيس القسم أ. علي المنشاوي، والداعية د. أنور الغوطي ولفيف من الدعاة.


بدوره أكد المنشاوي علي أهمية تنفيذ اللقاءات الإيمانية والقرآنية، لما لها من دور في تزكية نفوس المصلين وشحذ هممهم بالقرآن الكريم، مشيراً إلى أن الأوقاف تسعي لتعزيز الجانب الديني ونشر علم القراءات القرآنية وأحكام التلاوة والتجويد.


وأشاد بالجهود المبذولة في خدمة القرآن الكريم وبيان فضله وعلومه والعمل به، وعظيم الأجر والثواب في تلاوته في الدنيا والآخرة.

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