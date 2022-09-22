الصحة: مستشفى العيون ينفذ محاضرة علمية حول زراعة القرنية

غزة- الرأي

نفذ قسم التعليم المستمر للتمريض بمستشفى العيون محاضرة علمية بعنوان "زراعة القرنية" أمس في قاعة المحاضرات بالمستشفى والتي استهدفت عدداً من الممرضات والممرضين العاملين في المستشفى.



وأكد أ. ياسر راضي رئيس قسم التعليم المستمر على دور الممرض في تقديم الرعاية الصحية للمريض قبل وبعد عملية زراعة القرنية وتناول عدة محاور أبرزها توصيات يجب التأكيد على المريض اتبعاها وإرشادات وتعليمات تضمن سلامة المريض وتحقق نحاج العملية.



بدوره، أفاد مدير دائرة التمريض بالمستشفى أ. هشام أحمد انه استجابة لانطلاق مرحلة جديدة من تطور الخدمات الصحية، وتبني المستشفى برنامج متكامل لزراعة القرنية يستوجب تناسق العمل بين الفئات الصحية وتنمية مهارات فئة التمريض للتعامل مع مرضى زراعة القرنية متمنياً الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية النوعية التي تنعكس على صحة وسلامة المرضى.