الغصين يتفقد سير العمل في مركز تدريب مهني الشمال

غزة-الرأي



تفقد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، اليوم الخميس 22/9/2022، سير العمل في مركز تدريب مهني الشمال.



وشارك في الجولة مدير عام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب، حيث كان في استقبالهم مدير المركز م. براء أبو حسنين، ومدربي المركز.



واطلع الغصين على سير العمل في جميع أقسام المركز، حيث أبدى سعادته بسير العام التدريبي وفقا للخطة التي أعدتها الإدارة العامة للتدريب المهني.



واستمع الغصين لآراء المتدربين الجدد، وتقييمهم الأول للعام التدريبي 2022/2023، واعدا بتذليل جميع المعيقات من أجل إنجاح العام التدريبي بالشكل الذي يضمن تخريج متدربين مهرة قادرين على المنافسة في سوق العمل.