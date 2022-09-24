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منتخب إسبانيا يستضيف سويسرا للحفاظ على الصدارة فى دوري الأمم الأوروبية

24 أيلول / سبتمبر 2022 08:54

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يلتقي المنتخب الإسباني نظيره السويسري فى مدينة سرقسطة الإسبانية فى التاسعة إلا الربع مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية، فى مواجهة يسعى من خلالها الماتادور لتأكيد الصدارة.

ويدخل المنتخب الإسباني اللقاء مصتدرا مجموعته برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن منتخب البرتغال الوصيف برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل المنتخب السويسري المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.

ويعاني المنتخب الإسباني من ندرة تهديفية، حيث لا يمر أى من المهاجمين الدوليين الذين يعتمد عليهم لويس إنريكي في مواجهات لا روخا بفترة تهديفية رائعة مع فرقهم.

وسجل فيران توريس هدفا في سبع مباريات مع برشلونة، وألفارو موراتا ثلاثة في ثماني مواجهات مع أتلتيكو ولم يهز الشباك في آخر خمس لقاءات، كما لم يعرف بابلو سارابيا طريق الشباك في آخر خمس مباريات له مع باريس سان جيرمان.

وخاض منتخب إسبانيا 4 مباريات منذ بداية مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، ما بين إنتصارين وتعادلين.

ودائما ما يعول إنريكي على هؤلاء الثلاثة في حقبته الثانية مع المنتخب الإسباني، ولذلك فقد قرر الاستعانة ببورخا إجليسياس الذي ينضم للمنتخب وهو في سن 29 عاما.

وكان مدرب المنتخب الاسباني قد استبعد عدد من النجوم في القائمة التي أعلن عنها مؤخرا على رأسهم المخضرم سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان، وأنس وفاتي مهاجم برشلونة وكذلك تياجو ألكانتارا صانع ألعاب ليفربول.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أعلن فى وقت سابق عن تعيين الحكم الفرنسي كليمان توربان لإدارة مباراة إسبانيا وسويسرا.

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