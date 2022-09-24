رسميا: صعود جمعية الشبان البطل وخدمات الدير الوصيف للدرجة الممتازة بكرة السلة

صعد جمعية الشبان المسيحية إلى دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة بصفته بطلا لدوري الدرجة الأولى للموسم 2021_2022 بالمحافظات الجنوبية، رغم خسارته أمام وصيفه خدمات دير البلح بنتيجة (63_57)، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، وذلك مساء الجمعة، بصالة خلف العجلة بنادي خدمات البريج.

سيطر خدمات الدير على نتائج معظم أرباع المباراة والتي جاءت على النحو التالي:

دخل الفريقان بأداء متوازن منذ انطلاقة المباراة، فسجل للدير عمر المسلمي 6 نقاط، و5 نقاط ليوسف الحيلة، و6 نقاط لوسيم عقيلان، فيما سجل للجمعية رمزي سابا وأحمد القتيل ولكل منهما 4 نقاط، ونقطتين لكلا من نشأت العمواسي ويعقوب الدلو، لينتهي الربع 17_12 لدير البلح.

وفي الربع الثاني واصل خدمات الدير تفوقه في النتيجة بالرغم من تحسن أداء لاعبي الجمعية ومحاولاتهم المستمرة لتقليص الفارق، فسجل للدير عمر المسلمي 8 نقاط من تحت السلة، و5 نقاط ليوسف الحيلة، وثلاثية لمحمد البحيصي و5 نقاط، و7 نقاط لوسيم عقيلان، بينما سجل للجمعية نشأت العمواسي 7 نقاط كافضل مسجل لفريقه في هذا الربع لينتهي بنتيجة 17_14 للدير.

وفي الربع الثالث ظهر جمعية الشبان بشكل مختلف بالضغط على حامل الكرة واللعب على الهجمات المرتدة عن طريق أحمد القتيل بتسجيله 8 نقاط، و4 نقاط لرمزي سابا، وحاول دير البلح الحفاظ على فارق النقاط لكنه فشل في ذلك بالرغم من تسجيل وسيم عقيلان 4 نقاط، و3 نقاط ليوسف الحيلة، لينتهي الربع 17_8 للجمعية.

وإزدادت الإثارة بين الفريقين في الربع الرابع، عندما تقدم الدير بفارق 3 نقاط، لكن ثلاثية بلال الصعيدي عادلت النتيجة قبل نهاية الربع بدقيقتين، قبل أن يعود الدير للتقدم بفارق 6 نقاط متتالية عن طريق إبراهيم الرواغ، ووسيم عقيلان، وعمر المسلمي، لينتهي الربع 21_14 لدير البلح، وبنتيجة إجمالية 63_57 لصالحه أيضا.

وتصدر جمعية الشبان ترتيب الفرق برصيد 18 نقطة بالتساوي مع خدمات الدير وشباب رفح، ومتفوقا عليهما بفارق النقاط المسجلة في المواجهات المباشرة، ليصعد برفقة خدمات الدير إلى دوري الدرجة الممتازة الموسم القادم.

قاد اللقاء تحكيميا: دولي باسل كرون، دولي سعيد ضيا زاده، مؤمن الجربة، مسجل جاد أغا، ميقاتي مباراة أحمد شحادة، ميقاتي 24 ثانية موسى غنام، مراقب حكام سمير الشطلي، لجنة مسابقات حسن الحشاش.