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أخبار » الرياضة و الملاعب

مدرب غزي يهاجم لجنة الحكام

24 أيلول / سبتمبر 2022 09:06

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هاجم عبد الله محمود المدير الفني لنادي الأمل، لجنة الحكام بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بالمحافظات الجنوبية، عقب خسارة فريقه أمام نماء (3-4) .

وقال "محمود" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بالرغم من أنني لا أحب الحديث عن الحكام وأخطائهم، إلا أن ما حدث في مباراة اليوم، تجاوز حد المعقول، تمثل في عدم احتساب ركلتي جزاء واضخات لفريقه، وطرد غير مستحق للاعبه، عطفًا على عدم التعامل بروح القانون من قبل الحكام.

وأضاف "مدرب الأمل" أن على لجنة الحكام إسناد مهمة إدارة المباريات لحكام بمستوى وقوة المباريات، ويوازي ما تنفقه الأندية خلال الموسم الرياضي.

ويحتل "الأمل" المركز الرابع مؤقتًا برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل وخسارة .

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