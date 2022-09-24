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ذوو شهيد من غزة يتبرعون بقرنيتيه

24 أيلول / سبتمبر 2022 09:12

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن تبرع ذوو الشهيد وسيم عزام من جباليا والذي استشهد أمس، بقرنيتيه.

وقالت الصحة في تصريح وصل "الرأي" ذوو الشهيد وسيم عزام من جباليا والذي  استشهد مساء أمس يمنحون الأمل لمواطنين حرموا نعمة الابصار من خلال التبرع بقرنيتيه في إطار حملة (ومن احياها) التي اطلقتها وزارة الصحة للتبرع بالقرنيات".

يشار إلى أن الشاب عزام وهو أحد عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد استشهد أمس متأثرًا بإصابة تعرض لها أثناء السباحة.

وكانت وزارة الصحة أطلقت في أغسطس/ آب الماضي البرنامج الوطني لزراعة القرنيات، وحثت المواطنين على الاشتراك فيه.

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