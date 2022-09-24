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ميزة جديدة بفيس بوك تساعد المبدعين في التواصل مع المتابعين

24 أيلول / سبتمبر 2022 09:22

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أكد موقع فيس بوك المملوك لـ Meta أنه يقدم الآن ميزات صفحات جديدة لمساعدة المبدعين على التواصل مع متابعيهم، وقالت المنصة إنه يمكن لمنشئي المحتوى تسليط الضوء على بعضهم البعض بتأييد منشئ عن طريق دعوة متابعيهم لمتابعة منشئ آخر يحظى بإعجابهم.
 
وكتبت الشركة على Twitter: "نحن نقدم ميزات جديدة تساعد منشئي المحتوى الذين يستخدمون Pages على اكتشافهم والتواصل مع معجبيهم"، وذكرت المنصة أن  Rising Creator Labels  الجديدة تسمح للأشخاص باكتشاف المبدعين الصاعدين الذين هم الأفضل في بناء مجتمعات تفاعلية على فيس بوك.
 
وفي الوقت نفسه ، قالت الشركة أيضًا إن Creators على iOS يمكنهم الوصول إلى "محدد الملحن" في شريط التنقل الخاص بهم للحصول بسهولة على الدخول لإنشاء قصة أو Reel أو لبدء البث المباشر.
 
وهذا الشهر ، أعلنت المنصة أيضًا عن ميزة جديدة تسمى "محادثات المجتمع" والتي ستسمح قريبًا للمستخدمين بالتواصل مع مجتمعاتهم في الوقت الفعلي على كل من فيس بوك و Messenger عبر الرسائل النصية والصوتية والفيديو، وقال مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، إن الشركة تبني دردشات مجتمعية كطريقة جديدة للتواصل مع الأشخاص الذين يشاركونك الاهتمامات.
 
ولن يكون الوصول إلى دردشات المجتمع متاحًا إلا لأعضاء المجموعة. يمكن لأعضاء دردشات المجتمع أيضًا الإبلاغ عن الرسائل إلى مسؤولي المجموعة أو Meta أو حظر المستخدمين أو ترك الدردشة في أي وقت.
 

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