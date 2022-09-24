دعوات واسعة لدى المستوطنين لتنفيذ اقتحامات كبيرة للأقصى

القدس المحتلة - الرأي:

دعت ما تسمى جماعات الهيكل جمهورها علناً إلى الصلاة وأداء الطقوس التوراتية الحاشدة في المسجد الأقصى في رأس السنة العبرية.

ووجهت "جماعات الهيكل" دعوة لجمهورها للمشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك؛ بدءاً من صباح يوم الأحد المقبل، باعتباره عشية رأس السنة اليهودية وحتى بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 27 أيلول سبتمبر.

وبعد ساعتين من نشر هذه الدعوة التي تعتبر أول دعوة علنية للصلاة يوجهها اتحاد "جماعات الهيكل"، نشرت منظمة "جبل الهيكل في أيدينا" دعوات لأتباعها إلى نفخ جماعي للبوق في الأقصى خلال الاقتحامات وإلى محاولة إدخال الأبواق معهم خلال اقتحامهم المسجد الأقصى.

ويشار إلى أن هذه الجماعات نشرت في دعواتها اقتباسات لنصوص توراتية من سفر المزامير، تدلل على التحريض علناً على أداء الصلوات التلمودية خلال اقتحامهم، وهذا ما كانت تتجنب قوله صراحة فيما مضى، بالإضافة لاعتبارها أن نفخ البوق في الأقصى ومن حوله هدفها المركزي في هذه الأعياد.