وكالة الرأي الفلسطينية فتيات خدمات الشاطئ يفزن بلقب دوري القطاع للسوفتبول وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية صلاح يقود الفراعنة إلى الفوز على النيجر وكالة الرأي الفلسطينية مستخدم ساعة سامسونغ الذكية يدعي حرقها معصمه أثناء النوم! وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 شبان من نابلس ورام الله وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية حيل موفرة للبطارية يحتاج كل مستخدم "آيفون" و"أندرويد" لمعرفتها! وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود درجتين مئويتين وكالة الرأي الفلسطينية شهيد و3 إصابات برصاص الاحتلال في نابلس
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

فنزويلي يطوّر مركبات شمسية لمواجهة شح المحروقات

25 أيلول / سبتمبر 2022 08:12

فنزويلي يطوّر مركبات شمسية لمواجهة شح المحروقات
فنزويلي يطوّر مركبات شمسية لمواجهة شح المحروقات

بلده فنزويلا نفطي، لكنه يعاني باستمرار أزمة شح في الوقود و البنزين وانقطاع التيار الكهربائي وأزمة اقتصادية حادة، فكانت فكرته بابتكار سيارة يدوية الصنع تعمل بالطاقة الشمسية يواجه بها تلك الأزمات.
 

حتى أن الرئيس نيكولاس مادورو قاد سيارة من إنتاج ذلك الرجل خلال حدث رسمي واصفا هذا الابتكار بأنه تكنولوجيا فنزويلية مئة في المئة.

وقال المخرج الفنزويلي أوغوستو براديلي:"كنت بحاجة للتبضع لكي تبقى مؤسستي مفتوحة وفاعلة. أول ما فعلته كان تغيير عربة غولف تلقيتها سابقا كهدية".

وكان أول طراز طوره هذا المخرج يضم محركا لا يستهلك الكثير من المحروقات وبعدها استعان ببطاريات كهربائية للاستغناء عن الوقود.ولكن في ظل الانقطاع المستمر في التغذية بالتيار الكهربائي لجأ براديلي في مشغله الصغير الى حل آخر أساسه الشمس والألواح ..فأثمرت جهوده مركبة هجينة قادرة على الانتقال من الوقود إلى الكهرباء ومن الطاقة الكهربائية إلى الشمسية.

وأكد براديلي:" صيانة هذه المركبات بسيطة جدا لأنها لا تحوي أداة لمزج الهواء ولا مولدا.وهي آمنة، بشهادة تجارب أجريت في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة زوليا، هي صغيرة وتبدو هشة، لكن أكفل لكم أنكم لن تموتوا في حال تعرضتم لحادث فيها'.

ويراوح سعر هذه السيارات بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دولار وهو متوسط سعر المركبات المستعملة في البلاد. ويلفت براديلي إلى أن توفير الطاقة ومصاريف الصيانة يجعل من اقتناء مثل هذه السيارة استثمارا مربحا معتبرا أن الحلم الأكبر سيكون في التمكن من إنتاجها من الصفر وعلى نطاق واسع في فنزويلا.

فنزويلي يطوّر مركبات شمسية لمواجهة شح المحروقات 793ecd57b8523003e2bfc1aa3f225b1a
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟