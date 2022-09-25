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مستخدم ساعة سامسونغ الذكية يدعي حرقها معصمه أثناء النوم!

25 أيلول / سبتمبر 2022 08:24

مستخدم ساعة سامسونغ الذكية يدعي حرقها معصمه أثناء النوم!
مستخدم ساعة سامسونغ الذكية يدعي حرقها معصمه أثناء النوم!

يدعي شخص أن معصمه احترق بواسطة ساعة سامسونغ غالاكسي، أثناء نومه.

وتمت مشاركة المنشور - الذي أظهر إصابة الشخص بالحرق - بواسطة مستخدم يسمى TheMattsterOfSelf في مجتمع Reddit 'WellThatSucks.

وفي التعليقات، قال إن الساعة من طراز Galaxy Watch 'Active 2 44mm Bluetooth'، الذي استخدمه لإدارة الأرق لبعض الوقت.

ويقول المستخدم أيضا إن العلامات الناتجة عن الحادث هي حروق من الدرجة الثالثة - وهو النوع الذي يمتد إلى الطبقة الدهنية التي تقع تحت الأدمة.

وقال المستخدم أيضا إنه لم يضع أي نوع من كريمات البشرة وكان يتناول أدوية منومة، ولهذا لم يشعر بالحروق حتى وقت متأخر من الليل.

وذكر عدد قليل من مستخدمي Reddit الآخرين أيضا وجود مشكلات مماثلة أثناء ارتداء هذا الطراز من ساعة سامسونغ الذكية.

وعلى الرغم من أن الأجهزة القابلة للارتداء مثل FitBit وساعة سامسونغ وساعة آبل معروفة أكثر بتتبع معدل ضربات القلب بعد بعض فترات الشدة العالية، يستخدمها الملايين من الأشخاص لتتبع النوم أيضا.

وكانت ساعات سامسونغ الذكية متورطة في حروق المعصم في الماضي.

ويفحص التحقيق في دعوى قضائية جماعية محتملة، التقارير الأخرى عن ساعات غالاكسي التي تسبب حروقا وإصابات.

وفي وقت سابق من هذا العام، استدعت شركة Fitbit 1.7 مليون من ساعاتها الذكية الأيونية بعد إصابة 118 مستخدما بسبب ارتفاع درجة حرارتها - مع إصابة ثلثيهم بحروق من الدرجة الثالثة.

وفي هذه الحالة، استرد المالكون 299 دولارا وخصما على المشتريات المستقبلية.

وكانت المشاكل ناتجة عن ارتفاع درجة حرارة بطارية الليثيوم أيون في الساعة الذكية.

وتواصل موقع "ديلي ميل" مع سامسونغ للتعليق.

المصدر: ديلي ميل

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