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مع بدء الأعياد اليهودية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات لتكثيف الرباط بداخله

25 أيلول / سبتمبر 2022 08:37

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

 اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات للاحتشاد بالقدس وتكثيف الرباط بالمسجد. 

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 332 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى عبر  مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

ودعا نشطاء فلسطينيون إلى الحشد بالقدس وتكثيف شد الرحال للمسجد الأقصى في ظل المخاطر التي تهدده، خلال عيد "رأس السنة العبرية" الموافق يومي 26-27 الشهر الحالي، حيث تعد الأخطر على المسجد.

من جانبه، دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إلى تكثيف الرباط داخل باحات المسجد، لإحباط المخططات الاستيطانية بتنفيذ اقتحامات غير مسبوقة داخله، تزامنا مع الأعياد اليهودية.

وأشار إلى أن دعوة الرباط في الأقصى مستمرة طالما الأخطار تهدده، محذرا في الوقت نفسه من تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال وانتهاكات مستوطنيه بحق الأقصى.

وكانت "منظمات الهيكل" المزعوم دعت لاقتحامات متتالية للمسجد الأقصى، بحجة الأعياد اليهودية، تبدأ، اليوم الأحد، بعيد "رأس السنة"، ومن ثم عيد "الغفران" الموافق 5 -6 تشرين أول/أكتوبر المقبل، و"عيد العرش" الذي يبدأ بتاريخ 10 -17 أكتوبر.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد اليهودية.

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