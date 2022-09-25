فتيات خدمات الشاطئ يفزن بلقب دوري القطاع للسوفتبول

حقق فريق الفتيات بنادي خدمات الشاطئ لقب دوري القطاع للسوفتبول للموسم 2022، برعاية جوّال بفوزه المثير على منافساتهن فتيات النادي الأهلي الفلسطينيّ بنتيجة 5-4 في المباراة النهائية على ملعب الشهيد رفيق السالمي بحضور محمد العمصي الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية، وأحمد رضوان ممثل جوّال، وعدد من الشخصيات الرياضية بينهم على أبو حسنين، وياسر رضوان، ومحمد العجوري، ومها الشيخ يوسف مسؤولة لجنة المرأة بحركة فتح، نصر أحمد مسؤول في شؤون اللاجئين، صلاح طينة رئيس النادي الأهلي، وسمير يحيى ممثل نادي الشاطئ، وممثلي الأندية المشاركة، وأولياء أمور اللاعبات.

تبادل الفريقان الهجمات، وتقدم الشاطئ في الشوط الأوّل بنتيجة 3-1، ورد الأهلي بتركيز عالٍ وأداء قوي وتقدمن بنتيجة 4-3، والشوط الثالث أهدرت لاعبات الأهلي الفرص السانحة، وتقدم الشاطئ بنتيجة 5-4.

وفي الحفل الختامي، ألقيت العديد من الكلمات، ونال الشاطئ كأس البطولة، والأهلي المركز الثاني، وقدمت دروع لجوّال راعي البطولة والرياضة الفلسطينية، واللجنة الأولمبية، واللاعبات المتميزات والمتفوقات بالثانوية العامة، وطاقم الحكام والمسعفين والأندية المشاركة وفرقة كشافة مرشدات الكرامة ودبكة البيسبول.