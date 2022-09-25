"ختام" بيتها صفيح مهترئ وعائلتها تعيش على الحطب وحلمها الجامعة!

غزة – خاص الرأي - آلاء النمر:

أول الصباح وآخر الليل داخل جدران هذا البيت سيّان، مظلمٌ وأسودٌ بكل أحواله، لا يرى النور إلا عبر لمبة تتدلى بانكسار من سقفه المُهترئ - في حال وصل إليه تيار الكهرباء-، ولكنه على خرابه اللافت وعتمته المفزعة؛ يحوي ثمانية أفراد من عائلة مُتعففة، بينهم ثلاثة ذكور، وثلاث إناث، وأبوين مُسنين مريضين مكسورين، تجاوزا السبعين سنة.

ولُد الفقر في بيت العائلة - التي تقطن بمنطقة المغراقة إلى الشمال من مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) - كما يُولد الأطفال، وتربى على موائدهم كما يتربى الصّغار، نهش من أحلامهم حتى قضى على صريح ألوانها، وحوّلها أخيراً لأعواد حطب جافة، تشقى العائلة لتحصيله، وتقتات على فتاته، لتنضج طعامها وتأنس به خير رزق!

في هذا البيت المتهالك الذي وصلت إليه "الرأي"، كان فيه الفقر أقوى أفراد العائلة بعد أن أصاب الأب بشلل نصفي، أوقف أشكال الحركة لديه، وأقعده حتى أصبح طريح الفراش، ليدخل من بعده في قائمة المعوزين لمصروف الشؤون الاجتماعية الذي يطل برأسه مرتين خلال سنة كاملة، دون كفاية لحاجات الأسرة الكبيرة والتي طال عليها أمد الحاجة.

الابنة الصغرى "ختام" تولّت أن تسرد حكايتها وأمنياتها البسيطة التي تتلخص ببضع دنانير، بعد أن أخبرتنا بأنها حفرت في صخور الحياة بشقاء لتبقى على قيد الأمل وإن كان ذا بصيص ضعيف.

أنهت ""ختام دراسة الثانوية العامة عام 2013، تمسّكت بحلم الالتحاق بأي من التخصصات الجامعية، حتى كان لها ذلك عام 2017 في كلية الدعوة، مجاناً، حسب نظام الجامعة، فتفوّقت في دراستها وحرصت على ألا تنقطع حتى شاء القدر ألا يحالفها إلى نهاية الطريق، حيث وقفت أجرة الطريق (سبعة شواقل يومياً) عثرة في طريق وصولها إلى باحة الجامعة حتى توقفت تماماً عن مشوارها الدراسي مجدداً.

لم تعرف يداها سوى خشونة أعواد الحطب، تلك التي تلقى بعضاً منها مترامياً أعلى تلة على طريق محررة "نيتساريم"، تلملمها، وبعضه الآخر تقطع مئات الأمتار على أقدامها التي لا تعرف اليأس حتى تُحصّلها لتعيشوا عليه، عادت لجمعه برفقة أمها المُسنّة في بواكير صباحاتها على كلها، بين الحاجة لطهي طعامهم وبين الحاجة لبيعه لتحصيل بضع شواقل.

مجدداً كابدت "ختام" لتنتصر على وحش الفقر بعودتها لجامعة أخرى بذات الاختصاص، لم يتغيّر حالها، ولم يتعافى بيتها، ولكنها أصرّت على التمسك بحلم إنهائها تخصصها الذي تفوقت في مساقاته المتنوعة.

بضعة شواقل تقف في طريقها كما تصطف حجارة الطريق، تقول: "كُلي أمل أن أصل إلى مرادي وحلمي، وإن كان واقعي يقول غير هذه المعطيات والحلم البسيط، فالوضع بداخل بيتنا تحت الصفر بأشكاله وألوانه وشقائه، لعلي يوماً أحمل شهادة جامعية، كما لم يُتَح لأخواتي المسكينات من قبلي"؟

"دنانير الجامعة وأجرة الطريق" حالت بين الشقيقتان هناء وهند من إكمال حياتهما الجامعية بعد نجاحهما بتفوق في الثانوية العامة، ولكنهما يحلمان بأختهما الثالثة بأن تنوب عنهما في احتواء أحلامهن وإن تمخّض عنها شهادة جامعية.

الحلم الأكبر لتلك العائلة، بيتٌ صالح للحياة الآدمية، متعافٍ من الهلاك، يسمح للشمس بأن تدخله دون استئذان، وحياة طبيعية بسيطة ترقى لأي إنسان، ولقمة نظيفة تتسابق إليها الأفواه بلا دخان ولا غبار الأعواد.

حياة كريمة ودراسة؛ أحلام بسيطة، ولكنها في نفوسهم عظيمة ومستحيلة المنال!

ما زال الفقر ينهشهم، وينتظر من يغيثهم وينقذهم من واقعهم الذي هو درب من دروب الخيال.