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عقب افتتاحه العام الماضى

قسم الأنف والأذن و الحنجرة بشهداء الأقصى تقدم مستمر لخدمة المرضى

25 أيلول / سبتمبر 2022 12:23

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غزة-الرأي

شهد قسم الأنف و الأذن و الحنجرة بمستشفى شهداء الأقصى تطورا مستمرا عقب افتتاحه العام الماضى، حيث يضاف اليه حديثا وحدة جديدة أسهمت في تشخيص أكبر عدد من الحالات، ويأتي ذلك ضمن مساعي وزارة الصحة و إدارة المستشفى لتسهيل تلقي الخدمة الصحية للمرضى في المحافظة الوسطى وتخفيف العبء عن المرضى بالتنقل للمحافظات الأخرى لتلقي الخدمة.

وافاد د.زكريا زقوت استشاري و رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة أنه تم تفعيل الوحدة الجديدة إضافة للوحدة الموجودة مسبقا ، حيث زاد عدد متلقي الخدمة في المستشفى من 35 حالة الى 70 حالة بمعدل يومين في الأسبوع، بالإضافة للحالات الطارئة، مشيرا  الى أن الفريق الطبي داخل القسم يجرى نحو 55 عملية شهرياً ما بين صغرى ومتوسطة وكبرى إلى جانب العمليات الطارئة.

من جهته ،أثنى مدير عام المستشفى د. إياد أبو زاهر على عمل الفريق الطبي في القسم ومتابعة الحالات رغم تزايد الأعداد.

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