الأشغال تكشف تطورات الإعمار وآلية التسجيل بالمدن المصرية

غزة - الرأي

كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، عن آخر تطورات ملف إعادة إعمار قطاع غزة وآلية التسجيل بالمدن المصرية.

وأكد سرحان، في حديث إذاعي، اليوم الأحد، أن عملية الإعمار مستمرة ولم تتوقف، مُشيراً إلى أنّ جميع أسماء المتضررين في حرب 2021 وجزء من الحروب السابقة سيكون لها تعويض خلال الثلاثة أشهر القادمة.

وقال: "لدينا أسماء من المتضررين بشكل كلي مع القطريين وسيتم الدفع لهم قربياً"، لافتاً إلى أنّ هناك حوالي 12 عمارة سكنية متضررة بشكل جزئي وتم التوافق عليها مع القطريين.

وبين سرحان، أنه من المتوقع مع بداية العام القادم أنّ يتم الإعلان عن أسماء جديدة للتعويض، مضيفا: "قدمنا تعويضات بقيمة 30 مليون دولار للأضرار الجزئية من أصل 42 مليون دولار من حرب "سيف القدس 2021".

ونوه إلى عدم وجود مانحين للمتضررين أصحاب المبالغ أقل من 1000 دولار بسبب تركيزهم على تعويض الأضرار البليغة، موضحا أنه تم إرسال ملف الأضرار فوق 1000 دولار لعدة جهات، معربا عن أمله في أن يكون هناك انفراجة بتوفير تمويل لها.

وبشأن آلية التسجيل للمدن المصرية، قال سرحان إنّه بعد الانتهاء من بناء الوحدات السكينة، سيتم الإعلان عن رابط يتم من خلاله التسجيل للاستفادة من الشقق وفق معايير محددة، وسيتم بعدها اختيار الأسماء بنظام القرعة لمن تنطبق عليها الشروط.

وأضاف أن المشاريع المصرية الثلاثة تسير بشكل متفاوت، متوقعًا انتهاء العمل فيها بشكل كامل منتصف العام المقبل.

وأشار سرحان، إلى أن مجموع العمارات السكنية للمشاريع المصرية بلغ 117 عمارة، بإجمالي 2500 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة أماكن، وهي "دار1" في مدينة الزهراء تشمل 73 عمارة سكنية، و"دار2" في منطقة الكرامة تشمل 22 عمارة، و"دار3" في المدرسة الأمريكية تشمل 22 عمارة.

وأوضح أن الوزارة تنتظر إتمام الاتفاق مع المصريين حول الآلية التي تم وضعها للاستفادة من الوحدات السكنية باعتبارهم شركاء في مشروع الإسكان.