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3 مصابين واعتقال 10 .. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

26 أيلول / سبتمبر 2022 08:31

جانب من الاقتحام
جانب من الاقتحام

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال وسط اعتداءات واعتقالات وإصابات في صفوف المرابطين والمعتكفين بداخله.

وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 264 مستوطنا اقتحموا ساحات الاقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على شكل مجموعات، تضم كل واحدة منها 50 مستوطنا، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد، كما قاموا بالنفخ في البوق عند باب القطّانين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المرابطين في ساحات المسجد، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم، كما اعتقلت 10 أخرين، وأخرجت العشرات من الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت المسجد الأقصى وكثفت من انتشارها العسكري داخل باحاته، وحولت البلدة القديمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضهم عند بواباته الخارجية، ومنعت منذ ساعات الفجر دخول الفلسطينيين دون سن الأربعين إلى المسجد.

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