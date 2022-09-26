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مستشفى شهداء الأقصى يجري عملية بالمنظار لفتاة حالتها نادرة

26 أيلول / سبتمبر 2022 09:04

مستشفى شهداء الأقصى يجري عملية بالمنظار لفتاة حالتها نادرة
مستشفى شهداء الأقصى يجري عملية بالمنظار لفتاة حالتها نادرة

غزة- الرأي

أجرى الفريق الطبي بقسم النساء و التوليد في مستشفى شهداء الأقصى ممثلا بالدكتور عيادة أبو حصيرة استشاري ورئيس قسم ولادة، وأخصائي مناظير النساء والولادة دكتور أيمن المصري وأخصائي النساء والولادة الدكتور حاتم الحاج، عملية بالمنظار لفتاة كانت تعاني من  آلام أسفل البطن وبالتشخيص الطبي تبين وجود إلتواء في المبيض، حيث وصفت حالتها بالنادرة  .

وأوضح الدكتور عيادة أبو حصيرة استشاري ورئيس قسم النساء و التوليد بالمستشفى، أنه تم تجهيز المريضة والتنسيق مع قسم العمليات بشكل عاجل، حيث أجريت لها عملية إصلاح لإلتواء في المبيض بالمنظار وإعادته للوضع الطبيعي.

و اعتبر د.أبو حصيرة أن التواء المبيض حالة طبية طارئة، قد تؤدي في حال عدم علاجها بسرعة إلى خسارة المبيض، إلا أنها من الحالات الطبية النادرة، وتم الاطمئنان على حالتها الصحية ومتابعتها داخل القسم.

وأثنى الدكتور اياد أبو زاهر مدير المستشفى على عمل الطواقم الطبية في علاج مثل هذه الحالات الطارئة مؤكدا سعيه لتيسير سبل تحسين جودة الخدمة المقدمة.

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