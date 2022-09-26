رونالدو يوجه رسالة لجماهير منتخب البرتغال بعد الفوز على التشيك

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة إلى جمهور منتخب بلاده، عقب الفوز على التشيك 4-0، أمس السبت، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ونشر رونالدو على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له من الاحتفال بأحد أهداف المباراة، وعلق عليها قائلا: "مباراة رائعة.. انتصار مهم للفريق، ما زلنا نركز على هدفنا.. شكرا للجمهور البرتغالي على الدعم الرائع".

ولم ينجح رونالدو في هز شباك التشيك، وتعرض لإصابة شديدة في الوجه بعد اصطدامه بحارس منتخب التشيك خلال ارتقائه للحصول على إحدى الكرات.

ورفعت البرتغال رصيدها إلى 10 نقاط لترتقي إلى صدارة المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية، متقدمة بفارق نقطتين عن إسبانيا التي سقطت بشكل مفاجئ أمام ضيفتها سويسرا (1-2) والتي رفعت رصيدها إلى ست نقاط وصعدت للمرتبة الثالثة.

أما التشيك، فقد تجمد رصيدها عند 4 نقاط في المركز الرابع الأخير.

وباتت البرتغال بحاجة إلى التعادل بأي نتيجة في الجولة السادسة الأخيرة ضد إسبانيا، لبلوغ نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية علما بأنها توجت بلقب النسخة الأولى من المسابقة في العام 2019.

المصدر: RT