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هولندا تفوز بصدارة مجموعتها في دوري الأمم على حساب بلجيكا

26 أيلول / سبتمبر 2022 09:37

هولندا تفوز بصدارة مجموعتها في دوري الأمم على حساب بلجيكا
هولندا تفوز بصدارة مجموعتها في دوري الأمم على حساب بلجيكا

أحرز القائد فيرجيل فان دايك هدفا في الشوط الثاني ليمنح هولندا الفوز 1-صفر على بلجيكا والحفاظ على صدارة مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم والتأهل إلى نهائيات المسابقة اليوم الأحد.

وهز فان دايك الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 73 في أمستردام ليضمن لهولندا تصدر المجموعة الرابعة للمستوى الأول.

وقال فان دايك لمحطة (نوس) التلفزيونية “كنا نريد الفوز لكن لم تكن مباراة رائعة. كان يمكننا الظهور بشكل أفضل. كان علينا أيضا العمل بجدية أمام فريق يملك إمكانات عالية، لكن الفوز أهم شيء”.

وأصبح رصيد هولندا 16 نقطة وبفارق ست نقاط عن بلجيكا التي كانت تحتاج إلى الانتصار بفارق ثلاثة أهداف لانتزاع القمة.

ولم تكن الفرصة متاحة لتسجيل عدد كبير من الأهداف في ظل الانضباط الخططي من المنتخبين الكبيرين.

وضغطت هولندا بشكل مبكر لإفساد هجمات بلجيكا التي اعتمدت على خمسة لاعبين في الخط الخلفي ما منع أصحاب الأرض من صناعة الفرص.

وأسفر ذلك عن تسجيل الهدف الوحيد من ركلة حرة، حيث هرب فان دايك من رقابة منافسه زينو ديباست البالغ عمره 18 عاما ليمنح المدرب لويس فان جال فوزه 37 في ثلاث فترات مختلفة مع المنتخب الوطني ويعادل الرقم القياسي للمدرب السابق ديك أدفوكات.

وحصلت بلجيكا، التي جلس مدربها روبرتو مارتينيز في المدرجات بعدما نال بطاقة حمراء خلال الفوز على ويلز في الجولة الماضية، على فرصة لبدء المباراة بشكل مثالي لكن إيدن هازارد أهدر الفرصة بعد تمريرة أمادو أونانا في الدقيقة الرابعة.

وصنعت بلجيكا أكثر من فرصة في الشوط الأول بواسطة ميشي باتشواي وأكسل فيتسل وتيموتي كاستاني وأونانا بينما لم يتعرض الحارس تيبو كورتوا لاختبار حقيقي.

وتحسن أداء هولندا بعد الاستراحة وصنعت أكثر من فرصة عن طريق دينزل دمفريس وستيفن برجفاين ودافي كلاسن.

واقتربت بلجيكا من إدراك التعادل عن طريق البديل دودي لوكيباكيو لكن محاولته مرت بجوار المرمى في الثواني الأخيرة.

(رويترز)

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