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أخبار » الرياضة و الملاعب

ترشيح شباب خانيونس للمشاركة في بطولة خارجية

30 أيلول / سبتمبر 2022 10:39

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عقد مجلس اتحاد كرة الطاولة في قطاع غزة اجتماعاً، بحضور الرئيس محمد الدلو وأعضاء الاتحاد إضافة للأمين العام ونائب رئيس لجنة الحكام، وذلك في مقر الاتحاد في صالة حسن سلامة.

وحدد خلال اجتماعه موعد بطولة فردي الرجال، وذلك يوم الرابع عشر من الشهر القادم، على صالة حسن سلامة بمخيم النصيرات، بمشاركة اللاعبين من أندية الدرجات المختلفة. وناقش الاتحاد العديد من المواضيع التي تهم اللعبة، حيث وافق الاتحاد على استضافة بطولة مديرية التربية والتعليم للمراحل الإعدادية والعاشر والثانوي، مطلع الشهر القادم.

وخلال اللقاء تم إقرار حضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي المزمع عقده في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث سيمثل فلسطين في هذا المحفل الدولي الهام رئيس الاتحاد محمد الدلو، ونائبه رضوان الشريف، سيكون هناك اجتماعات لكافة الاتحادات الدولية على هامش هذا الحدث الهام.

ووافق الاتحاد على المشاركة في بطولة الأندية العربية الــ 33 المزمع عقدها في جمهورية مصر العربية نهاية شهر ديسمبر المقبل، وترشيح بطل الدوري نادي شباب خانيونس لتمثيل فلسطين، برفقة بطل المحافظات الشمالية.

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