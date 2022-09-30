اختتام بطولة «كرة الهدف» في محافظات غزة

اختُتمت بطولة كرة الهدف الأولى للعام 2022، التي نظمتها اللجنة البارالمبية الفلسطينية , وبرعاية بنك فلسطين, وأقيمت البطولة في صالة الشهيد سعد صايل غرب مدينة غزة , وسط حضور العديد من الشخصيات , يتقدمهم كامل أبو الحسن رئيس اللجنة البارالمبية والأعضاء د. مروان عجور, سوسن الخليلي، خلدون أبو سليم ممثل بنك فلسطين, محمد العربي وماهر البواب أعضاء البارالمبية السابقين , وممثلي الأندية المشاركة وأعضاء اللجنة البارالمبية السابقين والعديد من عشاق اللعبة .

شهدت المباراة النهائية تنافسا بين فريقي الهلال والأمل، انتهت بإحراز فريق الأمل لقب البطولة بعد فوزه على فريق الهلال بنتيجة 6/5، وفي ختام المنافسة , قام نائب رئيس اللجنة البارالمبية كامل أبو الحسن والحاضرين بتكريم المنظمين واللاعبين المشاركين، وتسليم كأس للفريق الفائز.

وأكد مروان عجور عضو مجلس ادارة اللجنة البارالمبية الفلسطينية, على أهمية تنظيم مثل هذه البطولات والأنشطة الرياضية بشكل دوري لتشجيع فئة المكفوفين على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، واكتشاف المواهب وتطوير المهارات للمشاركة في بطولات أخرى على مستويات مختلفة.

وبيّن السيد كامل أبو الحسن – نائب رئيس اللجنة البارالمبية ، أن هذه البطولة جاءت برعاية بنك فلسطين , للتأكيد على أهمية الرياضة، وأهمية لعبة كرة الهدف والتي أصبحت لعبة عالمية.

وأضاف أبو الحسن أن اللجنة البارالمبية , تسعى لإقامة هذه الأنشطة والتي تهدف إلى ضرورة ممارسة الرياضة والعمل على دمج المكفوفين , وتوعية المجتمع بقدراتهم على ممارسة الرياضات التنافسية والأنشطة المختلفة.

وأضاف أبو الحسن بأن رياضة كرة الهدف تعتبر من الرياضات الأكثر شعبية لدى المكفوفين، لأن لها طابعا جماعيا وتعاونيا وتتسم بتواجد روح المنافسة والحماس.

وتعد هذه اللعبة الأكثر شعبية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، حيث تقام المباريات في صالة الشهيد سعد صايل ولها مرمي خاص وقوانين متميزة بها .

كرة الهدف (بالإنجليزية: Goalball)‏ هي رياضة جماعية تم ابتكارها من قبل النمساوي هانز لورينزن من أجل المكفوفين، الرياضة يتنافس فيها فريقين من 3 مكفوفين، يتبارزون على إدخال كرة بداخلها جرس في شباك الفريق الآخر، وهي حالياً رياضة في الألعاب البارالمبية.

وتمثل هذه البطولة فرصة لاكتشاف اللاعبين المتميزين من ذوي الإعاقة البصرية واختيارهم لتمثيل فلسطين في المحافل الخارجية.

وتأتي هذه البطولة ضمن فعاليات اللجنة البارالمبية وبطولاتها الأخيرة حيث تعتبر هذه هي البطولة في سلسلة بطولات بارالمبية سبقها بطولة التجديف وبطولة كرة الطاولة برعاية بنك فلسطين .