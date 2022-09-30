"بالميد أوروبا": يشارك في اجتماع عن الوضع الصحي في فلسطين

شارك وفد من تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا مكوناً من د. رياض مشارقة رئيس التجمع ود. نزار بدران نائب رئيس فرع فرنسا بدعوة من لجنة فلسطين في الاتحاد الاوربي في الاجتماع الذي عقده البرلمان الاوروبي في مدينة بروكسل .



حيث افتتح الاجتماع رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأوربي السيدManu Pineda وعبّر في كلمته عن ترحيبه بالحضور وعلى أهمية مثل هذه الجلسات لمتابعة الاوضاع التى يعيشها الفلسطينيين والتباحث في سبل تقديم المساعدة لهم كما اشار الى ما بذلته اللجنة من جهود لإتمام زيارة كانت مقررة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.



وقدّم رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا د. رياض مشارقة كلمةَ أشار فيها إلى إنجازات التجمع وبرامجه التي تهدف لعمل نقلة نوعية من خلال دعم وتنمية الواقع الصحي للفلسطينيين عبر التركيز على من مشاريع التنمية المستدامة وبرامج التعليم المستمر.



وأوضح د. مشارقة أن التجمع قدًم رزمة من المشاريع الصحية من أبرزها إنشاء بنك للدم في مستشفى الرنتيسي بغزة، وإرسال الوفود الطبية التدريبية على جراحة سرطانات المسالك البولية في الضفة، وبرنامج نقل تقنيات زراعة الكلى للقطاع المحاصر وإنشاء مركز حياة للتدريب على الطوارئ والكوارث هناك. وبرنامج توفير الطاقة الشمسية للمستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمستشفيات. ولم يغفل عن ذكر برامج التدريب والتعليم المستمر والدورات للكوادر الطبية التي قدمها التجمع.



وطالب د. مشارقة أن يكون للبرلمان الأوروبي دور في دعم وتسهيل برامج التجمع الطبية المقدمة للفلسطينيين عبر إنشاء لجنة اتصال تعمل على التنسيق مع مكاتب الاتحاد الاوروبي في الضفة وغزة لتسهيل دخول الاطباء والمساعدة في تنفيذ المشاريع الطبية لتخفيف معاناة المرضى الذين يعانون بسب ممارسات الاحتلال الغير انسانية .

وبدوره أشار د. نزار بدران خلال كلمته أنّ الاحتلال يضع العقبات والعراقيل أمام النظام الصحي الفلسطيني بمنعه بناء الوحدات الصحية الثابتة والمتنقلة وإعاقة وصول المرضى والطواقم الطبية لها وإعاقة امتلاك المؤسسات الصحية الأجهزة الطبية الحديثة واللازمة للتشخيص المبكر والعلاج الناجع و كذلك للتكوين المهني للطواقم الطبية الفلسطينية. كما ذكر الإهمال الصحي المتعمد الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين في سجونه .



وخلال مداخلاتهم أشار العديد من نواب البرلمان الأوروبي لرفضهم الممارسات غير الإنسانية بحق الفلسطينيين وأكّدوا على ضرورة تدخل البرلمان الأوروبي لوقف هذه الممارسات وطالبوا بضرورة تكثيف الدعم للفلسطينيين في كافة المجالات وبالأخص دعم القطاع الصحي. وفي نهاية الجلسة أعرب رئيس الجلسة السيد Manu Pineda عن سعادته بهذا اللقاء وأنه سيتابع مقترحات هذه الجلسة وسيعمل على تحقيقها.