مرموش فى مهمة جديدة مع فولفسبورج أمام فريقه السابق شتوتجارت

يدخل الجناح المصري الدولي عمر مرموش مهمة جديدة مع فريقه فولفسبورج الألماني، عندما يستضيف فريقه السابق شتوتجارت في الثالثة والنصف عصرا على ملعب " فوكسفاجن أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

وخسر مرموش مع فولفسبورج ضد يونيون برلين ، في الجولة الماضية بثنائة نظيفة، ويريد أن ينتفض رفقة فريقه خلال مباراة اليوم.

وغاب الدولي المصري عمر مرموش عن التشكيل الرسمي للفريق خلال المباراة الماضية قبل أن يشارك فى الدقيقة 60 من عمر المباراة.

ويحتل فولفسبورج المركز قبل الأخير في الدوري الألماني برصيد 5 نقاط، ويتساوى معه شتوتجارت بنفس الرصيد من النقاط.

يأتي هذا في الوقت الذي يتصدر فيه مفاجأة هذا الموسم يونيون برلين ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند الوصيف.

ونجح عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني، في تسجيل ثانى أهدافه بقميص المنتخب الوطني في ودية ليبيريا الأخيرة التي انتهت بثلاثة دون رد، وهذا هو هدف مرموش الأول بعد 13 مباراة غاب فيها عن التهديف.

وعاد مرموش للتسجيل مع المنتخب موقعا على هدفه الثاني في مباراته الخامسة عشر، حيث سجل أول أهدافه في أول لقاء دولي يظهر فيه وكانت مباراة ليبيا التي جمعت المنتخبين في أكتوبر من العام الماضي.