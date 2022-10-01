4 انتصارات في دوري غزة

حافظ خدمات رفح على صدارة ترتيب دوري الدرجة الممتازة بفوز جديد على اتحاد بيت حانون (2-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح في افتتاح الجولة الرابعة من البطولة .

ورفع الفوز رصيد خدمات رفح إلى 10 نقاط في المركز الاول، فيما بقي اتحاد بيت حانون في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وفي المباراة الثانية من دوري الدرجة الممتازة، اكتفى الهلال والصداقة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليرفع رصيدهما عند النقطة الثالثة في المركزين التاسع والعاشر مؤقتًا .

أما في دوري الدرجة الأولى فقد حقق أهلي بيت حانون فوزًا عريضًا من أمام ضيفه المجمع الإسلامي (4-1) رافعًا رصيده للنقطة السادسة في المركز الرابع مؤقتًا .

وشهد اليوم أيضًا فوز الرضوان (3-0) على التفاح واتحاد دير البلح (2-0) على جاره خدمات دير البلح .

وتصدر الرضوان فرع غزة والشمال برصيد 10 نقاط، فيما تقدم اتحاد دير البلح للمركز الثاني مؤقتًا برصيد 6 نقاط .