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ضمن برنامج زيارات ذوي الأسرى

دائرة الرعاية والإرشاد في الوزارة تزور عدد من أهالي الأسرى

01 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:55

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غزة-الرأي
زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى، أربعة أسرى من محافظة غزة، وذلك ضمن برنامج الزيارات لذوى الأسرى، وقد شارك في الزيارة كل من الأخصائيين أ. ختام بكر و أ. روند الحداد وأ. صلاح المصري.


وأوضحت علا النباهين مدير دائرة الرعاية والإرشاد فى الوزارة، أن تلك الزيارات تهدف إلى التواصل المستمر مع أهالى الأسرى، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية والنفسية ، مشيرةً أنه تم زيارة عدد"137" أسرة منذ بداية العام 2022.


وتمثلت الجولة بزيارة عائلة الأسير مجدي رياض محمد ياسين (37) عام والمعتقل منذ 5/4/2007م والمحكوم 18 سنة ، وعائلة الأسير شريف عبد المنعم حسن أبو وادي (46) عام وهو متزوج، ومعتقل منذ 2/8/2008م ومحكوم 18 سنة وعائلة الأسير محمد عماد الدين عبد الرحمن العمصي (32) عام، والمعتقل منذ 9/1/2009م والمحكوم 23 سنة.


كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير/ مجدي ممدوح عطية سالم (49) عام، ومعتقل منذ 24/8/2015م ومحكوم 9 سنوات، وهو أب لـ(7) أبناء.
 

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