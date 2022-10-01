دائرة الرعاية والإرشاد في الوزارة تزور عدد من أهالي الأسرى

غزة-الرأي

زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى، أربعة أسرى من محافظة غزة، وذلك ضمن برنامج الزيارات لذوى الأسرى، وقد شارك في الزيارة كل من الأخصائيين أ. ختام بكر و أ. روند الحداد وأ. صلاح المصري.



وأوضحت علا النباهين مدير دائرة الرعاية والإرشاد فى الوزارة، أن تلك الزيارات تهدف إلى التواصل المستمر مع أهالى الأسرى، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية والنفسية ، مشيرةً أنه تم زيارة عدد"137" أسرة منذ بداية العام 2022.



وتمثلت الجولة بزيارة عائلة الأسير مجدي رياض محمد ياسين (37) عام والمعتقل منذ 5/4/2007م والمحكوم 18 سنة ، وعائلة الأسير شريف عبد المنعم حسن أبو وادي (46) عام وهو متزوج، ومعتقل منذ 2/8/2008م ومحكوم 18 سنة وعائلة الأسير محمد عماد الدين عبد الرحمن العمصي (32) عام، والمعتقل منذ 9/1/2009م والمحكوم 23 سنة.



كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير/ مجدي ممدوح عطية سالم (49) عام، ومعتقل منذ 24/8/2015م ومحكوم 9 سنوات، وهو أب لـ(7) أبناء.

