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كشف "تنسيقات مصرية " للسفر عبر معبر رفح غداً الاحد

01 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:10

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غزة-الراي 

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، في وزارة الداخلية والأمن الوطني، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري غداً الاحد وذلك للمتبقي من الحافلة السابعة، والثامنة من الكشف رقم (2022/33) و الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/38)

ودعت الهيئة المسافرين الواردة أسمائهم في الكشف للتواجد الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم ، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مؤكده أن الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، حيث  لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

كما دعت المسافرين  إحضار بطاقة الهوية و تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات ، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:

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