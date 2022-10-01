كشف "تنسيقات مصرية " للسفر عبر معبر رفح غداً الاحد

غزة-الراي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، في وزارة الداخلية والأمن الوطني، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري غداً الاحد وذلك للمتبقي من الحافلة السابعة، والثامنة من الكشف رقم (2022/33) و الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/38)

ودعت الهيئة المسافرين الواردة أسمائهم في الكشف للتواجد الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم ، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مؤكده أن الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، حيث لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

كما دعت المسافرين إحضار بطاقة الهوية و تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات ، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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