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هنية يعزّي والد شهيد جنين عبد الرحمن خازم

01 تشرين أول / أكتوبر 2022 07:52

وكالات-الرأي:

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، عائلة المجاهد أبو رعد خازم، حيث قدم لهم التعازي باستشهاد نجلهم عبد الرحمن والذي يعد الشهيد الثاني بعد شقيقه البطل رعد.

وقدم رئيس الحركة رسالة فخر واعتزاز بوالد الشهيدين أبو رعد الذي يعد أيقونة وطنية فلسطينية مقاومة وأسرته الكريمة، وقال "إن هذا البيت بيت عزة وشهادة وتضحية وفداء".

وعبّر عن الاعتزاز بما يمثله هذا القائد اليوم لرجال فلسطين ورجال الأمة الأحرار.

وشدد على أن المقاومة هي الطريق لدحر الاحتلال وطرده من أرضنا، وقال "إن هذه الدماء والتضحيات لن تذهب هدرًا، وإن شعبنا يسير على ذات الدرب نحو التحرير بإذن الله".

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