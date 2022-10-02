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ملخص وأهداف مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة في الدوري الإسباني

02 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:57

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تغلب برشلونة بصعوبة على مضيفه فريق ريال مايوركا، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب "إيبيروستار"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2022-2023.


وسجل النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة، فى الدقيقة 20 من عمر المباراة، بعدما راوغ مدافع ريال مايوركا، وسدد كرة قوية سكنت على يسار الحارس. 

وعزز ليفا صدارة قائمة هدافى الليجا برصيد 9 أهداف خلال 7 جولات. 

 وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن ليفاندوفسكي أصبح أسرع لاعب يسجل 9 أهداف في الليجا في القرن الحادي والعشرين، وذلك خلال 7 جولات فى المسابقة. 
 
وتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 19 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة، عن ريال مدريد الوصيف الذى سيخوض مواجهة ضيفه فريق أوساسونا، مساء اليوم الأحد. 

وخاض برشلونة المباراة بالتشكيل التالى: 

حراسة المرمى: تير شتيجن. 

الدفاع: بيكيه، كريستنسن، بالدى وجوردى ألبا. 

الوسط: بوسكيتس، بيدرى وجافي. 

الهجوم: ديمبيلى ، ليفاندوفسكي وأنسو فاتى. 

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