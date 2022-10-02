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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيف تقرأ نص واتساب سرا دون علم المرسل؟

02 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:12

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تعد الرسائل الفورية على واتساب هي نعمة ونقمة في بعض الأحيان، ففي حين أنه من الرائع أن تكون قادرًا على مراسلة الأصدقاء والحصول على رد على الفور، فهناك لحظات لا تريد فيها الدردشة وفقا لموقع ذا صن.

ولكن ماذا لو كان لديهم شيء مهم ليقولوه وتريدون قراءته دون رد؟

يتم التخلص من العلامات المزدوجة الزرقاء إذا كنت قد قرأت رسالة ولم ترد عليها، وقد لا يكون ذلك جيدًا.

بينما يمكنك إيقاف تشغيلها، هناك بعض الحيل الذكية لقراءة الرسائل سراً دون تنبيه الأشخاص.

معاينات الإشعارات

سواء كنت تستخدم جهاز iPhone أو جهاز Android ، فإن معاينات الإشعارات مفيدة لعدم التخلي عن أنك قرأت الرسالة.

قد لا تتمكن من رؤية كل الرسالة، لكنها بالتأكيد تمنحك لمحة عما تم التحدث عنه - والأهم من ذلك ، ما إذا كانت بحاجة إلى استجابة عاجلة.

لذلك في المرة القادمة التي تتلقى فيها رسالة واتساب، مرر لأسفل للكشف عن إشعاراتك وإلقاء نظرة خاطفة عليها.

هذا يعني أنه يمكنك الانتقال إلى واتساب بشكل سري، وإلقاء نظرة على الرسائل، ثم ترك التطبيق كما لو لم تكن موجودًا من قبل.

وضع الطيران

يعد وضع الطائرة طريقة ذكية حقًا لمشاهدة رسائل  واتساب.

أثناء تشغيله ، لا يمكن لهاتفك إرسال أو استقبال أي بيانات.

هذا يعني أنه يمكنك الانتقال إلى WhatsApp بشكل سري ، وإلقاء نظرة على الرسائل ، ثم ترك التطبيق كما لو لم تكن موجودًا من قبل.

وعندما تقوم بإيقاف تشغيل وضع الطائرة بمجرد الانتهاء، لم يكن لدى WhatsApp - والأهم من ذلك الأصدقاء والعائلة - أي فكرة عن أنك رأيت الرسائل.

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