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أكل المحار فصدم بكنز.. لؤلؤة تنعش رحلة رجل أميركي

02 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:48

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فوجئ رجل أميركي من ولاية بنسلفانيا يقضي عطلته مع عائلته في منتجع شاطئ ديلاوير، عندما عثر على لؤلؤة أرجوانية نادرة استقرت داخل أحد قطع المحار الذي كان يأكله، وتبلغ قيمتها 4000 دولار.

كان سكوت أوفرلاند يتناول الطعام في مطعم "سالت إير"، بولاية ديل، وكان على وشك الانتهاء من وجبته عندما عثر على اللؤلؤة الثمينة.

ونقلت قناة "فوكس فايف نيوز"، عن سكوت قوله "بينما كنت أمضغ المحار، شعرت بشيء قاسي ومقرمش".

وأضاف: "في البداية، اعتقدت أنها قطعة حلوى"، لونها لامع، شبه الأرجواني".

وأكمل قائلا: "كانت اللؤلؤة مستديرة تماما وتتناسب تماما مع الصدفة".

ولمعرفة المزيد عن كنزه، اعتمد على خبراء لتقدير قيمتها، التي بلغت حوالي 4071 دولارا.

وقال سكوت: "ذهبنا في إجازة، ولم نتوقع أن نعود بشيء من هذا القبيل".

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