وكيل وزارة الداخلية يتفقد شرطة محافظة رفح

تفقد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح سير العمل في مراكز شرطة محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

كما واطلّع وكيل الوزارة على أبرز المهام والواجبات التي تقوم بها شرطة المحافظة في تعزيز سيادة القانون وحفظ الأمن والنظام.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها اللواء مصلح برفقة كلاً من اللواء محمود أبو وطفة مدير عام قوى الأمن الداخلي واللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة الفلسطينية، إلى محافظة رفح، حيث كان في استقبالهم العميد رياض القاضي مدير شرطة محافظة رفح ونائبه وعدد من مدراء المراكز والإدارات.

وحث اللواء مصلح خلال لقائه بمدراء مراكز وإدارات شرطة رفح على تسهيل تقديم كافة الخدمات أمام المواطنين، مؤكداً "أن الوزارة تسعى لتقديم الخدمة الأمنية والشرطية للمواطنين، من خلال تجويد الأداء وتعزيز تطبيق القانون".

وثمن اللواء مصلح الجهود المبذولة من قبل شرطة محافظة رفح في تعزيز الحالة الأمنية وتطبيق سيادة القانون.