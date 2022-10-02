الصحة بصدد إطلاق فعاليات أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي

غزة-الرأي

أعلنت وزارة الصحة أنها بصدد اطلاق فعاليات حملة أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار "الكشف المبكر..أمل وحياة"، والتي تحث فيه النساء على الكشف المبكر لسرطان الثدي من خلال تصوير الماموجرام.

وأشار التقرير الصادر عن مركز المعلومات الصحية في وزارة الصحة الى وجود (363) حالة سرطان ثدي جديدة خلال العام 2021، مشيرا الى أن معدل حدوث سرطان الثدي يبلغ (34) لكل (100) ألف من النساء.

كما أشار التقرير ان (16) % من الحالات الجديدة سجلت لسيدات تحت عمر 40 سنة، فيما سجل ما نسبته (36) % من الحالات الجديدة لسيدات تحت عمر 50 سنة، بينما يمثل سرطان الثدي ما نسبته (13) % من وفيات السرطان.

وتقوم وزارة الصحة بإطلاق العديد من الفعاليات وبرامج التثقيف الصحي للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال دائرة التثقيف الصحي بالإدارة العامة للرعاية الأولية.

ويعد الكشف المبكر عن سرطان الثدي القاعدة الذهبية للشفاء من المرض، وذلك باكتشافه في مراحله الأولى، إضافة الى أهمية الفحص الذاتي للثدي شهريا، وفحص الماموجرام للسيدات ابتداء من سن الأربعين، والتي تنقل السيدات الى بر الأمان.