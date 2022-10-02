" زقوت" يطلع على واقع الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى شهداء الأقصى

غزة-الراي

اطلع مدير عام المستشفيات د.محمد زقوت على سير العمل وواقع الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى شهداء الأقصى، وذلك خلال جولة ميدانية له مساء الجمعة يرافقه مدراء ادارته.

واستمع خلال لقائه بالكوادر الطبية لعدة ملاحظات وأهم القضايا لمناقشتها ومعالجتها، مثنيا على دور إدارة المستشفى بقيادة د.اياد أبو زاهر في متابعة سير العمل في الفترات الليلية والمسائية.

وأكد حرصه على الخدمات المميزة التي يقدمها المستشفى للمرضى في المحافظة الوسطى، وتعزيز تلك الخدمات وتطويرها والمحافظة على استمراريتها بما يضمن أفضل جودة ومأمونية عالية.

وعقب اللقاء، قام مدير عام المستشفيات وطاقمه المرافق بجولة داخل الأقسام استمع خلالها لملاحظات العاملين والمرضى ومرافقيهم والوقوف على بعض الملاحظات ومعالجتها.

