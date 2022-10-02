الحكم المحلي تشارك بالمؤتمر السنوي "المساءلة حول إدارة المال العام في قطاع غزة"

غزة-الرأي

عقدت مؤسسة أمان ( الفريق الأهلي) لدعم شفافية الموازنة العامة في قطاع غزة مؤتمرها بعنوان إدارة المال العام في قطاع غزة والذي يأتي في ظل تحديات كبيرة بسبب استمرار الحصار والواقع السياسي الذي يلقي بظلاله على الأداء بالخدمات المختلفة وينعكس على إدارة المال والشأن العام.



واستعرض المؤتمر في جلستيه ورقتين، ركزت الأولى على أهمية اطلاع المواطنين على تقارير إدارة المال العام وإشراك المجتمع المدني في التخطيط لإعداد الموازنات والخطط المالية بحيث تُبنى وفقاً لاحتياجات المجتمع، في حين شددت الثانية على تشخيص بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة المال العام في هيئات الحكم المحلي في غزة، للخروج بالتوصيات اللازمة لتحديد أوجه الإنفاق وفقاً لأولويات المواطن وإدارتها بنزاهة وشفافية.



بدورها أكدت مدير عام التخطيط والتطوير المؤسسي م.منى سكيك أن وزارة الحكم المحلي تولي اهتمام كبير لمأسسة العمل ومشاركة الجميع في كل مفاصل العمل، موضحة أنه تم استحداث وحدة البرامج الشبابية والمشاركة المجتمعية والتي تهتم بلجان الأحياء واللجان الشبابية والمخاتير ولجان المساءلة وغيرها من مشاركة جميع فئات المجتمع.



وأضافت: " نعزز مفهوم المواطنة ونسعى إلى تقديم الخدمة للمواطن بمهنيه عالية وما نطلبه منه معرفة حقوقه وواجباته على حد سواء ليغير في السلوك ويتحمل معنا المسؤولية" لافتة إلى أن الورقة كانت جيدة ومهنية وسيتم أخذ التوصيات بعين الاعتبار.



وأشادت بالنهج التشاركي الذي بدء العمل به استنادا الى أدلة واجراءات أمان، مؤكدة تعميمه على البلديات أسوة بالممارسات الفضلى،إضافة الى إنشاء وحدات الشكاوى، وبناء قدرات الطواقم المختلفة لخدمة المواطن.



متابعة: " كان هناك خطوات مشتركة مثل اعتماد نظام النزاهة الوطني ضمن دليل تقييم الهيئات المحلية بقرار من اللجنة العليا للسياسات والتخطيط التي ترأسها الحكم المحلي وهناك خطوات أخرى على طريق الشراكة سيتم الإعلان عنها في وقتها ".



وفيما يتعلق بأداء الهيئات المحلية في إدارة المال العام أوضح أ. عبد المنعم الطهراوي في الجلسة الثانية من المؤتمر أن البلديات كافة قامت بإعداد الموازنات المقروءة وفق طلب صندوق تطوير واقراض البلديات، وتقدم تقرير سنوي حول أداء الموازنة للجهات الشريكة في الهيئة مثل وزارة الحكم المحلي، وأكد على ضرورة تطوير قدرات اللجان المجتمعية ولجان المساءلة حول مهارات إعداد الموازنة المقروءة وأساسيات المشاركة.



وأشار د. يحيى السراج رئيس بلدية غزة على أهمية تحسين الصورة الذهنية لدى المواطن عن البلديات عن طريق الحوار والمشاركة، وأكد على أن البلدية تسعى لتوسيع الدائرة عن الإفصاح عن البيانات وخاصة المالية.



كذلك أوضح ضرورة بناء القدرات والاستثمار بالعاملين وموظفي البلدية وتطويرهم بشكل دائم لتقديم الأفضل للمواطن.

