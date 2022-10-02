" الباز " يؤكد استمرار العمل بمشروع التسوية

غزة-الراي

أكد رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز على استمرار العمل في مشروع التسوية الشاملة للأراضي غير المسجلة والمعروفة باسم أراضي الحبال والسبع والمالية بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع والتي كانت في بلدية المصدر حيث بلغت نسبة الأراضي المسجلة في تلك المنطقة 70% من اجمالي مساحة أراضي البلدة.

وأشار الباز الى أن سلطة الأراضي تعمل على تسجيل هذه الأراضي للوصول الى انهاء ملف الأراضي غير المسجلة والخروج بنوعين من الأراضي في القطاع أراضي طابو وأراضي حكومية .



جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته سلطة الأراضي لتكريم المعرفين في بلدية المصدر التي كانت النواة الأولى لمشروع التسوية وتلاوة جدول الحقوق رقم (1) والذي يتم بموجبه تسجيل أول دفعة من الأراضي التي خضعت لمشروع التسوية في المحافظة الوسطى بلديات ( المغازي – البريج – وادي غزة – حجر الديك – وادي السلقا ).



من جهته ،قال م. أحمد كمال المصدر رئيس بلدية المصدر أن هذا المشروع يوثق وجودنا وجذور التواجد الفلسطيني في القطاع ، موجها الشكر لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس ورئيس سلطة الأراضي د. عماد الباز على الأهمية الكبرى التي أولها لإنجاح هذا المشروع الوطني

وأشار م. المصدر الى أن التسهيلات التي منحتها سلطة الأراضي سواء باختصار الإجراءات كذلك الرسوم المخفضة ساهمت بشكل كبير في إنجاح المشروع ودفعت المواطنين الى الاقبال غير المسبوق على تسجيل أراضيهم.



بدوره ،قال أ. حاتم الغمري رئيس بلدية المغازي أن مشروع التسوية هو من المشاريع الريادية التي نفذت ويساعد بشكل كبير في حل إشكاليات الملكيات ويعمل على تجاوز كل المعيقات والصعوبات التي تواجه البلديات لا سيما في مشاريع الافراز التي تنفذها البلديات .



وعبر المواطنين عن شكرهم لسلطة الأراضي على تسهيل إجراءات تسجيل أراضيهم وتسويتها من خلال مشروع التسوية الشاملة الذي عمل على تثبيت حقوق الملكية وفقا لإجراءات مسهلة وميسرة.



وفي ختام الحفل الذي حضره الى جانب رئيس سلطة الأراضي ورؤساء البلديات مساعد أمور التسوية أ. نائل كروان و جمع غفير من المواطنين المستفيدين من المشروع تم تكريم رئيس بلدية المصدر والمعرفين في منطقة المصدر ومنحهم دروع تقديرية لجهودهم في إنجاح وتسهيل المرحلة الأولى من مشروع التسوية الشاملة.

