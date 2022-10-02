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الاقتصاد ونقابة الاقتصاديين تناقشان التعاون المشترك

02 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:11

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غزة-الراي
ناقش وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي مع وفد نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين في قطاع غزة برئاسة د. محمد مقداد سبل التعاون المشترك بين الطرفين.


واستعرض وكيل الوزارة الاقتصاد جهود الوزارة وتعاملها مع المستجدات الاقتصادية وانعكاساتها والجهود المبذولة في التعامل معها، سيما جهود دعم وحماية المنتجات المحلية، موضحا  دورها في اشراك كل القطاعات الخاصة والاتحادات الصناعية في اتخاذ القرارات التي تصب في صالح وتطور القطاع الاقتصادي.


وعبر رئيس نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين د. محمد مقداد عن شكره لجهود الوزارة في قطاع غزة في ظل الحصار والتحديات التي أثرت على الواقع الاقتصادي بدرجة كبيرة، داعيا  إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الوزارة والنقابة واطلاعها على كل القرارات التي قد يتم اتخاذها في محاولة للوصول لقاسم مشترك يصب في صالح التجار وأصحاب القطاعات الاقتصادية كافة.


واتفق الطرفان على استمرار هذه اللقاءات كونها ستصب في صالح الكثير من القطاعات الاقتصادية.
 

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