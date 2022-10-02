أوقاف وتعليم رفح يبحثان آليات تعزيز برنامج القيم في مدارس المحافظة

غزة-الراي

بحث قسم الدعوة الميدانية بمديرية أوقاف رفح مع قسم الأنشطة الطلابية بمديرية التربية والتعليم آليات تعزيز برنامج القيم في مدارس المحافظة بهدف غرس وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدي الطلبة.



بدوره ،أكد مشرف الدعوة الميدانية أ. عبد الكريم طباسي علي أهمية القيم في بناء الشخصية المسلمة المتعلمة وتحقيق التوازن الاجتماعي والسلوكي، مشيراً إلى أن الأوقاف تعمل مع كافة الجهات المختصة في اعداد برنامج مشترك لغرس القيم والفضائل ضمن إطلاق مجموعة من الأنشطة والفعاليات، مشيدا بجهود إدارة المدارس ومنسقي الملف واللجان المشاركة المبذولة في إنجاح وتنفيذ البرنامج.

