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الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأثنين

02 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:09

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غزة-الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن كشوفات المسافرين للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأثنين .

وأوضحت الداخلية أن السفر سيكون للحافلتان: التاسعة، والعاشرة من الكشف رقم (2022/33)،  والحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/38)

ودعت الداخلية المسافرين إلى ضرورة  التواجد الساعة الثامنة في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم إلى جمهورية مصر العربية.، والتزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ولفتت الداخلية إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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