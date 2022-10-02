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مدير تربية وتعليم رفح يفتتح معرض رفح الثقافي

02 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:22

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غزة-الراي 

أفتتح مدير التربية والتعليم برفح أ. أشرف عبدالعزيز عابدين معرض رفح الثقافي على أرض مدرسة السبع الثانوية للبنين، بحضور رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي، وأعضاء المجلس البلدي، ورؤساء أقسام المديرية ومديري ومديرات المدارس والمعلمين وموظفي المديرية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية في المجتمع المحلي.


بدوره،  أكد عابدين على حرص المديرية على زرع الثقافة الفلسطينية في قلوب الطلبة، لأن من ليس له ماض ليس له حاضر ولا مستقبل، وأن الاحتلال يحاول سرقة تراثنا الشعبي الفلسطيني العربي الإسلامي الأصيل ونسبه إليه، ولكن شعبنا الفلسطيني بوعيه و صموده و ثقافته الأصيلة يقف بالمرصاد لمثل هذه الهجمات الشريرة على ثقافتنا.


و أشار عابدين أننا ومن أرض مدرسة بئر السبع الثانوية نرسل برقية إلى مدينة بئر السبع الفلسطينية العربية العريقة بتراثها العربي الأصيل نقول فيها إننا عائدون، عائدون طال الزمن أم قصر، و سيأتي اليوم قريباً بإذن الله لإقامة أيام السبع الثقافية تحت ظل العلم الفلسطيني، وهى تنعم بالحرية و الاستقلال ونحتفي بعودتنا إلى فلسطين المستقلة الحرة و عاصمتها القدس الشريف.


وقدم عابدين شكره وتقديره لبلدية رفح ممثلة برئيسها الدكتور أحمد الصوفي و جميع الأخوة العاملين فيها على جهودهم الطيبة ولكل من ساهم في إنجاح هذا المعرض الثقافي الفلسطيني.


 بدوره أعرب الصوفي عن سعادته بإقامة هذا المعرض الثقافي على أرض مدرسة السبع الثانوية، واعداً أن يكون هذا المعرض في كل عام، مؤكداً حرص بلدية رفح على المحافظة على تراثنا وثقافتنا العربية الفلسطينية الإسلامية .
 

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