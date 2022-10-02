تعليم غرب غزة تعقد انتخابات المجلس الأعلى لأولياء الأمور

غزة-الراي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة انتخابات المجلس الأعلى لأولياء الأمور وذلك بحضور مدير التربية والتعليم الأستاذ حمدي الدلو ، ومدير الدائرة الإدارية مها حلس ، ومدير دائرة القيادات الطلابية بوزارة التربية فطين البنا ، ورئيس قسم النشاط الرياضي بكر مرتجى ، ورئيس قسم العلاقات العامة والتعاون الدولي تامر النمرة ، ومشرف ملف المنسقين الإعلاميين د. رامي فارس ، ومسير قسم الأنشطة محمد كباجة ، ومشرف ملف مجلس أولياء الأمور جمال بدوي.



بدوره، أشاد حمدي الدلو بجهود المجلس السابق مثنياً على كافة الجهود المبذولة في سبيل رقي المسيرة التعليمة من قبل المجلس، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لاسيما مجلس أولياء الأمور الذي سيتم انتخابه للنهوض بواقع التعليم في المدارس.



وأكد حمدي الدلو أن مجلس أولياء الأمور يشكل رافداً مهماً وشريكاً أساسياً لمديرية التربية والتعليم ورافعة يعّول عليها في تذليل الصعوبات التي تعترض عمل المدارس .



بدوره ،شدّد فطين البنا أن المجلس الأعلى لأولياء الأمور يعتبر بمثابة حلقة الوصل بين المدارس ومؤسسات المجتمع المحلي ، وهو سفير الوزارة في المحافل الشعبية والرسمية المختلفة.



وأكد أن وزارة التربية والتعليم تعتبر دور مجالس أولياء الأمور مكمل لدور الوزارة في حل مشكلات المدارس ، ونقطة ارتكاز أساسية في عمل مديريات التربية والتعليم.



وترشّح لعضوية المجلس الجديد 21 أخ وأخت وجاءت نتائج الانتخابات على النحو التالي: مدير التربية والتعليم الأستاذ حمدي الدلو رئيساً للمجلس ، والدكتور محمد سالم نائباً أول ، والدكتور نادر التمرة نائباً ثانياً ، وسمير المدني أميناً للسر ، والأستاذ فايز حماد أميناً للصندوق ،و حازم عفانة ناطقاً إعلامياً ، وعضوية الأخوة: أ. ماهر الخولي ، ود. حازم الصوراني ، ود. محمد طالب ، وأ. وفاء أبو سيدو ، وأ. نجاح أبو حمدة.

