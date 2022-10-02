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حماس تُعزي إندونيسيا بضحايا أحداث كرة القدم

02 تشرين أول / أكتوبر 2022 03:19

وكالات-الرأي:

بعثت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " إلى جمهورية إندونيسيا الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعباً، بخالص التعازي والمواساة في الأحداث المؤسفة، التي وقعت بعد مباراة لكرة القدم، بمدينة مالانغ شرق جزيرة جاوة بإندونيسيا، وخلّفت عدداً من الضحايا والمصابين.

وأعربت الحركة عن تضامنها مع أهالي الضحايا والجرحى، ومع الشعب الإندونيسي الشقيق في هذا المصاب الأليم.

ودعت الله أنَّ يمنّ عليهم بجميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ إندونيسيا الشقيقة وشعبها العزيز من كلّ مكروه وسوء، سائلة الله تعالى الرَّحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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