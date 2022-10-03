أوساسونا يعرقل انطلاقة الريال بالتعادل معه في الدوري الإسباني

أوقف أوساسونا قطار انتصارات مضيفه ريال مدريد في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي 1 / 1، مساء أمس الأحد في المرحلة السابعة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبقي الريال في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف خلف غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين رفع أوساسونا رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس.

وفي غياب حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا عن اللقاء بداعي الإصابة، مع عودة نجمه الفرنسي كريم بنزيمة بعد فترة من الابتعاد لفترة ليست بالقصيرة، لم يقدم الريال أداءه المنتظر من جماهيره، وبدا لاعبوه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليهدر الفريق الملكي أول نقطتين في مسيرته بالدوري الإسباني خلال الموسم الحالي.

وبادر الريال بالتسجيل عن طريق نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 42، لكن الفريق الأبيض لم يهنأ بتقدمه طويلا، بعدما أحرز كيكي هدف التعادل في الدقيقة .51

وفشل الريال في معاودة التقدم من جديد، بعدما أهدر بنزيمة ركلة جزاء في الدقيقة 79، تلقى على إثرها ديفيد جارسيا، مدافع أوساسونا بطاقة حمراء.

وكان الريال فاز في جميع مبارياته التسع الأولى التي خاضها في كل المسابقات في الموسم الحالي، وكان يمني النفس بمواصلة انتصاراته غير أن تلك السلسلة توقفت أمام بسالة منافسه الباسكي.