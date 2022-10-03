الصين تضم رواد فضاء احتياطيين جددا استعدادا لمهمات فضائية مستقبلية

ستضم الصين ما بين 12 إلى 14 رائد فضاء احتياطيا جديدا استعدادا لمهمات رحلات الفضاء المستقبلية، حسبما ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم (الأحد).



من بين رواد الفضاء الاحتياطيين الجدد، الذين يمثلون الدفعة الرابعة من رواد الفضاء الصينيين، سيكون هناك ما بين سبعة إلى ثمانية طيارين للمركبات الفضائية، وخمسة إلى ستة سيكونون من مهندسي رحلات الفضاء واختصاصيي الحمولة، وفقًا لما ذكرته الوكالة.



سيتم ضم طياري المركبات الفضائية من بين الطيارين الذين يعملون حاليا في خدمة القوات المسلحة، بحسب الوكالة.



وقالت الوكالة إنه سيتم اختيار مهندسي رحلات الفضاء من بين أولئك الذين يعملون في مجال البحث العلمي والأعمال الهندسية في هندسة الفضاء الجوي والمجالات ذات الصلة، في حين سيُختار اختصاصيو الحمولة من الباحثين الذين يركزون على علوم الفضاء وتطبيقاته.



وبصفتها القائم على تنظيم عملية ضم الرواد الجدد، ستختار الوكالة، لأول مرة، اختصاصيي الحمولة من منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين.



وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من ضم رواد الفضاء الجدد في غضون عام ونصف العام.