وكالة الرأي الفلسطينية مزهرية صينية بيعت في مزاد فرنسي بتسعة ملايين وكالة الرأي الفلسطينية الصين تضم رواد فضاء احتياطيين جددا استعدادا لمهمات فضائية مستقبلية وكالة الرأي الفلسطينية دراسة: تمارين الدماغ تساعد فى تحسين حالة مرضى الزهايمر وكالة الرأي الفلسطينية أوساسونا يعرقل انطلاقة الريال بالتعادل معه في الدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية حماس: عمليات إطلاق النار رد طبيعي على جرائم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية حمادة يدعو إلى توحيد الجهد الفلسطيني للدفاع عن القدس والأقصى وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة والمواصلات تبحثان سبل توفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحتجز 6 أطفال في القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية إصابة جندي في عملية فدائية قرب مستوطنة "إيتمار" بنابلس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يلغي زيارات أهالي الأسرى غدًا في 3 سجون
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

الصين تضم رواد فضاء احتياطيين جددا استعدادا لمهمات فضائية مستقبلية

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 07:49

72d1a93f091477665f2f47926c73f224
72d1a93f091477665f2f47926c73f224

 ستضم الصين ما بين 12 إلى 14 رائد فضاء احتياطيا جديدا استعدادا لمهمات رحلات الفضاء المستقبلية، حسبما ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم (الأحد).


من بين رواد الفضاء الاحتياطيين الجدد، الذين يمثلون الدفعة الرابعة من رواد الفضاء الصينيين، سيكون هناك ما بين سبعة إلى ثمانية طيارين للمركبات الفضائية، وخمسة إلى ستة سيكونون من مهندسي رحلات الفضاء واختصاصيي الحمولة، وفقًا لما ذكرته الوكالة.


سيتم ضم طياري المركبات الفضائية من بين الطيارين الذين يعملون حاليا في خدمة القوات المسلحة، بحسب الوكالة.


وقالت الوكالة إنه سيتم اختيار مهندسي رحلات الفضاء من بين أولئك الذين يعملون في مجال البحث العلمي والأعمال الهندسية في هندسة الفضاء الجوي والمجالات ذات الصلة، في حين سيُختار اختصاصيو الحمولة من الباحثين الذين يركزون على علوم الفضاء وتطبيقاته.


وبصفتها القائم على تنظيم عملية ضم الرواد الجدد، ستختار الوكالة، لأول مرة، اختصاصيي الحمولة من منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين.


وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من ضم رواد الفضاء الجدد في غضون عام ونصف العام.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الاقصى تنظم وقفة تضامنية مع اهالي القدس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟